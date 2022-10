Nobelprijs geneeskunde voor ontsleuteling ‘oud dna’ mens en neanderthaler

De Zweedse geneticus Svante Pääbo (67) krijgt dit jaar de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde voor zijn grensverleggende werk in de paleogenetica. Dat maakte het Nobelcomité maandagochtend bekend.

Dat de Nobelprijs geneeskunde naar dit onderzoek gaat is vrij verrassend. Pääbo is een pionier op het gebied van het ontcijferen van oud dna uit menselijke skeletten. In 1985 publiceerde hij de dna-sequentie van een mummie-kind in Nature.

Het was de eerste gepubliceerde archeologische dna-sequentie. Later publiceerde Pääbo ook over het dna van de neanderthaler en de denisova-mens. Zijn onderzoek bracht nieuw inzicht in de evolutie van de mens.

Sinds 1997 is hij directeur van de afdeling evolutionaire antropologie van het Max Planck-instituut in Leipzig. Het geldbedrag dat met de Nobelprijs gepaard gaat is dit jaar vastgesteld op 10 miljoen Zweedse kronen, ongeveer 918.000 euro.

