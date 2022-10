Nevi: aantal nieuwe bestellingen Nederlandse industrie daalt hard

De industriële productie en het aantal nieuwe orders in de Nederlandse industriesector dalen in het hoogste tempo sinds juni 2020. Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde Inkoopmanagersindex van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi), die elke maand de bedrijvigheid in de industrie meet. Vooral de hoge energie- en materiaalprijzen zorgen ervoor dat klanten minder bestellingen plaatsen.

De index wijst voor het eerst in twee jaar op een duidelijke afname van de bedrijfsactiviteit. In september daalde het cijfer tot 49, ten opzichte van 52.6 in de maand ervoor. Een stand onder de 50 duidt op een afname van de bedrijvigheid in de komende maanden. Specifiek voor het aantal nieuwe orders en exportorders staat de index nog lager, op een niveau dat volgens de Nevi sinds de introductie van de index in 2000 pas enkele keren is voorgekomen. Dit was bij het knappen van de internetbubbel in 2001, tijdens de kredietcrisis en aan het begin van de coronapandemie.

Behalve de hoge materiaal- en energieprijzen spelen de slechte economische vooruitzichten en onzekere geopolitieke situatie een rol in de afname van het aantal bestellingen dat bij Nederlandse bedrijven geplaatst wordt. Door de hoge energieprijzen nam de vraag naar basismetalen zoals staal, zink, aluminium en chemische producten zoals ammoniak de afgelopen maanden sterk af.

Afschalen

Omdat energie-intensieve fabrieken de extreme stijging van de energieprijzen vaak niet meer kunnen doorberekenen aan hun klanten, hebben sommige bedrijven besloten hun productie af te schalen of stil te leggen. Zo meldde 1Limburg zaterdag dat ook bedrijven op het industrieterrein van chemieconcern Chemelot in Geleen sinds eind augustus zijn gestopt met produceren, omdat zij niet meer kunnen concurreren op de wereldmarkt.

De Nevi verwacht dat de werkgelegenheid in de industrie voorlopig nog wel blijft groeien, al zal dat minder snel gaan dan voorheen. Ook verwacht de vereniging dat meer bedrijven zullen investeren in duurzamere machines om de energiekosten te drukken. Als lichtpuntje noemt de vereniging dat door de dalende vraag de ergste materiaaltekorten voorbij lijken te zijn. Onder meer chips en andere elektronische onderdelen, die de afgelopen jaren steeds schaarser werden, zijn weer in ruimere mate beschikbaar.