Misbruik en wangedrag in topklasse Amerikaans vrouwenvoetbal

Op het hoogste niveau van het Amerikaanse vrouwenvoetbal, de National Women’s Soccer League (NWSL), vindt systematisch misbruik en wangedrag plaats. Dat blijkt uit een openbaar rapport van King & Spalding, een onafhankelijk kantoor dat onderzoek deed naar beschuldigingen van misbruik en (seksueel) wangedrag binnen het professionele vrouwenvoetbal.

Seksueel geladen opmerkingen, ongewenste toenaderingen of aanrakingen en gedwongen seks: het 319-pagina tellende rapport beschrijft voorval na voorval. Voornamelijk mannelijke coaches zouden zich richting vrouwelijke speelsters hebben misdragen. Coaches zouden vernederend, manipulatief en machtswellustig te werk gaan. De drie mannelijke oud-voetbalcoaches waar het rapport grotendeels over gaat zijn Rory Dames, Paul Riley en Christy Holly. Zij zouden zich meermaals schuldig hebben gemaakt aan het onder andere ongewenst seksueel benaderen van vrouwen. Riley kwam eerder in opspraak toen The Athletic in 2021 over zijn overschrijdend gedrag publiceerde.

Het onderzoeksteam nam in een jaar ruim tweehonderd interviews af met huidige en oud-werknemers van elf verschillende voetbalteams. Dat misbruik een diepgeworteld probleem is in het Amerikaanse vrouwenvoetbal komt duidelijk naar voren. Uit het onderzoek blijkt verder dat zowel de NWSL als de Amerikaanse voetbalbond (U.S. Soccer) meer prioriteit gaven aan het beschermen van de reputatie van de coaches dan het welzijn van de speelsters. Cindy Parlow Cone, de president van de Amerikaanse voetbalbond, noemt de bevindingen „hartverscheurend” en „zeer verontrustend”. De bond belooft in een officiële verklaring de aanbevelingen op te volgen.

Het Amerikaanse nationale elftal is al jaren een absolute sterkhouder in het vrouwenvoetbal. De VS is recordhouder met vier wereldtitels. In de Verenigde Staten in voetbal erg populair. Na meldingen van overschrijdend gedrag in 2021 werden vijf voetbalcoaches ontslagen. Door het schandaal stapte Lisa Baird op, toen de hoogste baas van de voetbalbond.

Lees ook: ‘Ze hebben mijn leven geruïneerd’, zegt oud-bondscoach Vera Pauw over de KNVB