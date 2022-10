Miljardair Willem Blijdorp is op ramkoers met de commissarissen van B&S

Vallen en opstaan, dat is waar ondernemen volgens miljardair Willem Blijdorp om draait. In een loopbaan zoals de zijne, die al meer dan veertig jaar duurt, ontkom je niet aan besluiten die later „niet zo succesvol” blijken, zei Blijdorp vorig jaar bij zijn inhuldiging als eredoctor aan de Nyenrode Business Universiteit. „Dan kun je in een hoekje gaan staan huilen, of nadenken en de draad weer oppakken. […] Al verlies je een aantal wedstrijden, je kunt nog steeds kampioen worden.”

Zo’n kans om de draad weer op te pakken zag Blijdorp deze zomer kennelijk ook bij B&S Group, het miljardenbedrijf dat hij dik twintig jaar geleden oprichtte met een compagnon. Hij bracht die groothandelaar in belastingvrije goederen in het voorjaar van 2018 naar de beurs voor een prijs van 14,50 euro per aandeel. De notering is tot nog toe geen groot succes gebleken: B&S koerste sindsdien vooral onder de introductieprijs.

Ruim vierenhalf jaar na de beursgang schommelt het aandeel rond laagste niveaus ooit: rond de grens van 5 euro. Een fors verlies voor Blijdorp, die met zijn investeringsvehikel Sarabel nog altijd iets meer dan tweederde van de aandelen in B&S bezit. Maar ook een kans, om het bedrijf betrekkelijk voordelig weer volledig in eigen handen te krijgen.

Deze maandag bleek dat Blijdorp afgelopen zomer een poging daartoe heeft gedaan. Via Sarabel bracht de ondernemer een „niet-bindend indicatief bod” uit op alle uitstaande aandelen, meldt B&S Group in een verklaring. Dat voorstel is door de raad van commissarissen van het bedrijf afgewezen, waarna Blijdorp zijn bod eind augustus weer introk. Welke prijs de grootaandeelhouder voor de stukken wilde betalen, meldt B&S niet.

Blijdorps bod is door de raad van commissarissen van B&S afgewezen

Die afwijzing heeft Blijdorp op ramkoers gebracht met de commissarissen. Halverwege vorige maand ontving B&S (1,9 miljard euro omzet, 2.000 werknemers) een verzoek van de miljardair om een aandeelhoudersvergadering te organiseren. Daar wilde hij laten stemmen over het ontslag van twee leden van de toezichthoudende raad: Kitty Koelemeijer en Jan Arie van Barneveld. Die laatste is voorzitter van het orgaan.

Dat Blijdorp de twee commissarissen wilde laten vervangen, heeft te maken met een „verschil in zienswijze” over het bod, zo luidt de verklaring. Deze zondag deed hij een nieuw verzoek: hij wil nu alléén nog stemmen over de positie van raadsvoorzitter Van Barneveld, niet meer over Koelemeijer. In de verklaring zeggen beiden het „zeer oneens” te zijn met het voorstel van Blijdorp.

Zoon van een fruitteler

De 69-jarige Blijdorp is het prototype van een self-made man. Hij werd geboren in de Noordoostpolder, als zoon van een fruitteler, en deed de Hotelschool in Maastricht. Daarna ging hij aan de slag bij een rederij, die vanuit de Groningse Eemshaven Butterfahrten organiseerde: bootreizen buiten de territoriale wateren waar passagiers belastingvrij sigaretten, luchtjes en drank konden inslaan.

Samen met een compagnon nam Blijdorp de zaak over. De inmiddels afgeschafte boottochten maakten beide ondernemers steenrijk: op het hoogtepunt van hun weelde schatte zakenblad Quote het vermogen van Blijdorp op 610 miljoen euro – goed voor de 49ste plek in de ranglijst met rijkste Nederlanders.

Bij de beursgang van B&S, dat levert aan luchthavens, legerbasissen en cruiseschepen, was Blijdorp al met pensioen. In 2004 verruilde hij het bestuur voor de raad van commissarissen. Desondanks was hij nog nauw betrokken bij het bedrijf, zei hij destijds tegen Het Financieele Dagblad. „Ik werk nog altijd zes à zeven dagen per week. Volle dagen.”

Ook nu zit hij nog altijd in de raad van commissarissen, waarvan hij vicevoorzitter is. Koelemeijer en Van Barneveld zijn in dat orgaan de enige externe commissarissen. Koelemeijer is hoogleraar marketing op Nyenrode, en was zo betrokken bij de inhuldiging van Blijdorp als eredoctor vorig jaar. Daarnaast is ze commissaris bij onder meer telecombedrijf KPN en uitzendbureau Brunel. Ook Van Barneveld vervult een commissariaat bij Brunel, waar hij tot 2018 topman was.

De vierde plek in het toezichthoudende orgaan wordt sinds vorig jaar opgevuld door Leendert Blijdorp, een van de zoons van de oprichter. Hij is ook voorzitter van de werkgroep die de transacties van B&S met andere bedrijven moet toetsen. Voor beleggersvereniging VEB was dat op de aandeelhoudersvergadering van dit voorjaar reden om kritische vragen te stellen over de bestuursstructuur van de groothandelaar.

De beleggersclub vroeg zich onder meer af hoe een zoon kritisch kan kijken naar de deals die B&S sluit met andere bedrijven die eveneens eigendom zijn van zijn vader. B&S liet weten daar geen bezwaren in te zien. Het bestuur is verantwoordelijk voor transacties, zo luidde het verweer, niet de commissarissen. Bovendien toetst ook een accountant alles nog.

Ook toonde de VEB zich bezorgd over een reeks beschuldigingen van voormalige zakenpartners aan het adres van Blijdorp. Zo tekende NRC in een profiel over de zakenman verhalen op van voormalige compagnons die zich „zakelijk vermoord” voelden door Blijdorp, of hem beschuldigden van „pure diefstal”.

Kort daarop onthulde het FD dat het gerechtshof in Amsterdam onderzocht of het een strafzaak moest beginnen naar de werkwijze van Blijdorp. De zakenman zou zich volgens een voormalig zakenpartner schuldig hebben gemaakt aan oplichting en valsheid in geschrifte rond een investering in Iraanse marmergroeves. Het hof besloot later van zo’n onderzoek af te zien omdat er „onvoldoende aanknopingspunten” waren.

Voor B&S waren de beschuldigingen geen reden om te breken met Blijdorp, liet de groothandelaar desgevraagd aan de beleggersvereniging weten. Het ging om conflicten met derden, waar het bedrijf niets mee te maken had. Bovendien was Blijdorp met zijn „jarenlange ervaring en kennis” volgens zowel bestuur als commissarissen „van grote toegevoegde waarde” voor B&S.