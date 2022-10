Manifest: seksuele voorlichting op scholen moet uitgebreider en vaker

Seksuele voorlichting op scholen moet veel beter, schrijven expertisecentrum seksualiteit Rutgers en 37 jongeren- en maatschappelijke organisaties maandag in een manifest. Dit zullen ze maandagmiddag aan de Onderwijsminister overhandigen. Zo moet het onderwerp niet alleen behandeld worden tijdens lessen biologie, waarbij de nadruk vooral op de technische aspecten van seks ligt, maar moet er tijdens andere lessen veel meer ruimte komen om met leerlingen te praten over respect, diversiteit en genot. Volgens hen is het kabinet nu aan zet om betere voorlichting te organiseren.

Scholen zijn sinds 2012 verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit, maar mogen zelf bepalen hoe ze die lessen invullen. Daardoor ontstaan grote verschillen tussen scholen en docenten onderling. Dat vinden Rutgers en de 37 organisaties problematisch, omdat „recente gebeurtenissen rond seksuele grensoverschrijding laten zien hoe belangrijk het is dat jongeren leren elkaars wensen en grenzen te respecteren”, zo schrijven zij in het manifest.

Ook jongeren zelf geven aan dat de lessen beter kunnen. Volgens Marieke van der Plas, directeur van Rutgers, beoordelen jongeren hun seksuele vorming met „een mager zesje”. Zij missen in de lessen aandacht voor diversiteit, het aangeven en herkennen van grenzen en de plezierige aspecten van seks. Docenten willen die onderwerpen graag meer aandacht geven, maar het ontbreekt hen vaak aan tijd, vanwege de beperkte ruimte die de overheid heeft vrijgemaakt. Daarom is zes op de tien docenten ontevreden over de inhoud van de lessen seksuele voorlichting, blijkt uit het manifest.

Concrete verbeterpunten

Het manifest wordt vanmiddag aangeboden aan Dennis Wiersma, de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, en Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag. Daarin staan ook concrete verbeterpunten. Zo pleiten de organisaties voor seksuele voorlichting in de bovenbouw. Nu zijn lessen over dit onderwerp alleen in de onderbouw verplicht, „terwijl de meeste jongeren pas op of na hun achttiende gemeenschap hebben. In de bovenbouw willen ze hierover kunnen praten, zodat zij in een veilige omgeving van elkaar kunnen leren.” Ook moet er meer voorlichting komen op het mbo.

De organisaties schrijven verder dat scholen structureel lesaanbod moeten opzetten, omdat losse lessen te weinig bijdragen aan de vorming van de leerlingen. „Met een eenmalige gastles over anticonceptie of een klassikale discussie over seksuele diversiteit ben je er niet.” Die lessen moeten ook bij maatschappijleer en burgerschap plaatsvinden.