Kim Kardashian krijgt boete van ruim 1,2 miljoen dollar voor cryptoreclame

Reality-tv-ster Kim Kardashian heeft een schikking van 1,26 miljoen dollar (1,28 miljoen euro) getroffen met de Amerikaanse toezichthouder voor de beurshandel. Ze betaalt de boete voor het maken van reclame voor cryptomunt EMAX op sociale media. Dat laat de Securities and Exchange Commission maandag weten in een persbericht. Volgens de toezichthouder heeft de Amerikaanse niet vermeld dat ze voor het plaatsen van de Instagrampost 250.000 euro betaald kreeg door het cryptobedrijf. Dit is verboden in Amerika.

Op haar Instagramkanaal (dat 331 miljoen volgers telt) deelde de 41-jarige mediapersoonlijkheid een link naar de website van EthereumMax met daarbij instructies voor het kopen van de cryptomunt. Voorzitter van de beurswaakhond, Gary Gensler, zegt in een verklaring dat mensen die een crypomunt aanprijzen niet alleen moeten laten weten dat ze daarvoor worden betaald, maar ook hoeveel ze betaald krijgen, van wie ze hun gage ontvangen en onder welke voorwaarden.

Volgens Gensler moet de zaak helpen om beroemdheden eraan herinneren dat „de wet hen verplicht te vermelden wanneer en hoeveel ze betaald krijgen voor het maken van reclame”. Kardashian bekent noch ontkent de aantijgingen, maar gaat akkoord met de boete. Ook zal ze de komende drie jaar geen reclame voor cryptomunten maken.

