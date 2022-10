Irans hoogste leider veroordeelt protesten en beschuldigt VS en Israël

De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, veroordeelt de „rellen” die sinds twee weken woeden in het land. Maandag sprak hij zich daar voor het eerst publiekelijk over uit tijdens een bezoek aan de politie-academie in de hoofdstad Teheran, melden internationale persbureaus. Hoewel hij „diepbedroefd” zegt te zijn vanwege de dood van Mahsa Amini (haar Koerdische voornaam is Jina), die stierf in detentie, ziet hij de protesten als een buitenlands complot bedoeld om Iran te destabiliseren. Bewijs wordt daarvoor niet geleverd.

Volgens de ayatollah zijn de protesten niet een actie van „gewone Iraniërs”, maar ligt de verantwoordelijkheid in het buitenland. „Deze rellen en onzekerheden zijn gepland en vormgegeven door Amerika, het zionistische regime en hun werknemers”, zei Khamenei tegen politiestudenten in Teheran. Ook sprak hij zijn steun uit voor de veiligheidsdiensten, die optreden tegen de protestanten: „Het is de plicht van onze veiligheidstroepen om de veiligheid van de Iraanse natie te waarborgen. Degenen die de politie aanvallen laten Iraanse burgers weerloos achter tegen misdadigers, overvallers en afpersers”.

In Iran zijn de grootste protesten sinds 2019 uitgebroken, nadat de 22-jarige Amini ruim twee weken geleden stierf na een aanhouding door de Iraanse zedenpolitie omdat ze zich niet hield aan de kledingvoorschriften. De veiligheidsdiensten hebben de demonstraties met geweld neergeslagen, honderden betogers opgepakt en verschillende keren met scherp geschoten. Hoeveel mensen daarbij om het leven kwamen, is niet bekend. Iraanse autoriteiten spreken van 41 slachtoffers, volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International gaat het om minstens 52 slachtoffers, onder wie vijf kinderen.

Verbrande hoofddoeken

Ook buiten Iran is geprotesteerd. Vrouwen over de hele wereld tonen hun steun aan Amini door hun haar af te knippen en hun hoofddoeken te verbranden. Daarvan circuleren veel filmpjes op sociale media.

Volgens Reuters en het Duitse tijdschrift Der Spiegel hebben Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Spanje, Italië en Tsjechië een voorstel ingediend om EU-sancties in te stellen tegen Iran. Deze moeten zestien mensen en organisaties, voornamelijk politieke vertegenwoordigers, beboeten voor de onderdrukking van de protesten in Iran. De initiatiefnemers hopen dat de Europese ministers van Buitenlandse Zaken op 17 oktober instemmen met de sancties.

