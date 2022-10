Inspectie: premier Rutte overtrad Archiefwet met het dagelijks wissen van sms’jes

Premier Mark Rutte (VVD) heeft de Archiefwet overtreden door het jarenlang dagelijks wissen van berichten op zijn telefoon. Dat blijkt maandag uit onderzoek van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. De Archiefwet schrijft voor welke correspondentie bestuurders moeten bewaren, onder meer om aan het publiek uit te kunnen leggen waarom bepaalde (politieke) keuzes gemaakt zijn.

Afgelopen mei zei de landsadvocaat, in een rechtszaak die was aangespannen door de Volkskrant, dat Rutte een oud Nokia-toestel met weinig opslagruimte gebruikte. Daarom deed hij aan ‘realtime archivering’: hij bepaalde zelf welke tekstberichten verwijderd en bewaard moesten blijven. De bewaarde berichten zou hij hebben doorgestuurd naar ambtenaren.

Na het nieuws moest Rutte tekst en uitleg komen geven in de Tweede Kamer. In het ‘sms-debat’ hield hij vol dat hij zich aan de wet had gehouden en ook aan de ‘geest van de wet’. Naar eigen zeggen had hij elk inhoudelijk bericht doorgestuurd naar zijn ambtenaren en als zijn Nokia het doorsturen niet aankon, bij lange sms’jes, had hij de inhoud ervan in een telefoongesprek doorgegeven.

Gegevensverlies

In haar onderzoek concludeert de Inspectie dat de premier zich wel aan de zogenaamde ‘rijksbrede instructie’ voor het bewaren van chatberichten heeft gehouden, maar dat deze instructie niet in lijn is met de Archiefwet. Volgens de Inspectie handelden zowel Rutte als zijn ambtenaren niet volgens deze wet, omdat Rutte niet al zijn berichten doorstuurde naar zijn ambtenaren en zij vervolgens een „te strenge selectie” maakten. Daarnaast leidde de manier waarop Rutte zijn berichten doorstuurde tot gegevensverlies, omdat bijvoorbeeld niet meer te zien was wanneer de oorspronkelijke berichten waren verstuurd of ontvangen.

Hoe vaak Ruttes chatberichten onrechtmatig niet zijn gearchiveerd en van welke aard deze waren, kon de Inspectie niet nagaan. Veel berichten zijn immers gewist.

De Inspectie schrijft dat de problemen met archivering niet alleen spelen op Ruttes ministerie (Algemene Zaken), maar op meer ministeries. Ze vindt dat het kabinet de ‘rijksbrede instructie’ moet aanpassen, zodat deze in lijn is met de Archiefwet.