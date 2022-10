‘Ik douche nu heel erg kort, om te besparen’

in

‘Stel, je bent vijftig jaar getrouwd en je geeft een feest. Je kinderen, je kleinkinderen, je wilt iedereen zien stralen. Daar ga ik als performer voor, en daarom moet ik ook heel goed zijn. Ik laat me inhuren voor feesten en partijen, maar ook voor begrafenissen en bedrijfsbijeenkomsten. Daarnaast trek ik met mijn bootje door het land om muziek te maken en mensen aan het lachen te krijgen. Ik wil iets neerzetten wat iedereen tot deelgenoot maakt. Zo heb ik op de grachten van Amsterdam vaak een muzikaal onderonsje met het carillon van de Zuiderkerk, de Oude Kerk of de Westertoren, of mensen vragen een serenade bij me aan. Ik breng mensen samen, ik zeg bijvoorbeeld: ‘zwaai even naar elkaar’, of ‘omhels elkaar’, en dan vaar ik weer verder.

„Naderhand laat ik altijd een klompje van hand tot hand gaan, maar mensen hebben bijna nooit meer contant geld op zak, dus veel levert het niet op. Maar dat is ook niet belangrijk. Het klinkt misschien heel zalvend, maar ik doe het voor die ene glimlach: dat is onbetaalbaar en daar word ik blij van.

„Als muzikant is de verleiding groot om, naast de optredens ook les te geven, zodat je een basisinkomen hebt. Maar ik heb altijd gezegd dat ik dat niet wil, want door die lessen word ik moe. En dan heb ik niet meer de power om te zorgen dat ik goed ben en om nieuwe ideeën uit te werken. Ik kom vaak net rond, maar ik heb genoeg en ik ben tevreden.

uit

‘Mijn vaste lasten betaal ik met de optredens waarvoor ik me laat inhuren. De hypotheek kost me bijna niks: 47 euro. Wie heeft dat tegenwoordig nog? Ik woon al 28 jaar in mijn huis in Soest en heb het destijds voor weinig geld gekocht. Daarbij ben ik heel handig, dat is ook mijn mazzel. Ik heb het hele huis grotendeels zelf opgeknapt.

„Mijn gas en licht zijn onlangs wel flink duurder geworden, dat ging van 150 naar 400 euro per maand. Dus ik doe wel mijn best om te besparen: de cv staat op 16 graden, ik heb een dranger op de deur en de thermostaat gaat omlaag als ik wegga. En ik douche heel kort: ik ga erin, een beetje shampoo, masseren en uitspoelen, dan snel soppen, afspoelen en eronder vandaan. Ik maak er een telspelletje van, dan wordt het leuk.

„Mijn vriendin en ik -– we wonen niet samen want we kennen elkaar pas een paar maanden – hebben als thema: geluk ligt voor het oprapen. En dan zie je dat je met heel weinig heel gelukkig kunt zijn. Ik drink niet, ik rook niet, dat scheelt al geld. Ik heb geen huisdier, want dat vind ik echt te duur. Maar ik heb ook het geluk dat mijn moeder me al een aantal jaar 6.000 euro per jaar toestopt. Ik heb geen buffer en zeker in de coronatijd heeft me dat echt gered.”

Netto-inkomen: 2.500 euro gemiddeld per maand Vaste lasten: woonlasten 600 euro; mobiel/internet/tv 80 euro; verzekeringen 250 euro; autokosten 250 euro; boodschappen gemiddeld 200 euro; abonnementen 20 euro; goede doelen 20 euro; ondersteuning studerende zoon 500 euro; kleding 40 euro; reizen 50 euro Sparen: als er iets overblijft Laatste grote aankoop: „Een nieuw, lichtgewicht orgel dat ik aan het maken ben. Dat gaat 5.000 euro kosten, het is een project van vier jaar.”

