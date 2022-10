‘Ik begin nooit zomaar een hond te masseren die ik niet ken’

‘Zeven jaar geleden, op Dierendag, 4 oktober, ben ik geslaagd voor een basisopleiding kynologisch masseur. Hondenmassage kwam op mijn pad toen mijn vorige hond last kreeg van vetbulten. Die waren zo ernstig dat hij al een paar keer geopereerd was, om die bulten te verwijderen.

„Telkens weer zo’n operatie – dat wil je je hond niet aandoen. Ik ging dus zoeken op internet. Kan ik daar zelf iets tegen doen? Zo stuitte ik onder andere op hondenmassage. Ik hoopte dat ik die bulten kon wegmasseren voordat ze te groot werden. Je probeert van alles. Maar nee, massage hielp niet om dit probleem op te lossen.

„Wel kwam ik erachter dat hondenmassage zoveel ander goeds kan brengen. Ontspanning. Spieren soepel houden. Pijn verlichten. Ik ging ook andere honden masseren.

„Sinds 2015 ben ik steeds met vervolgopleidingen bezig geweest. Zo ben ik steeds verder dit wereldje ingerold.

„Ik heb diploma’s gehaald als all-round kynologisch masseur en als shiatsu-masseur/-therapeut voor honden. Shiatsu is een vorm van massage, waarbij je druk uitoefent op knooppunten in energiebanen. Dan neem je blokkades weg, zodat de energie weer door het hondenlichaam kan stromen.

„Binnen de opleidingen kun je allerlei modules kiezen, zoals ‘Anatomie’, ‘Van pup tot puber’ en ‘Palpatie bij bewegingsbeperking’. Afhankelijk van de vragen van baasjes ga je dan aan het werk.

„Dit is niet m’n beroep. Ik doe dit naast m’n betaalde baan in het bedrijfsleven. Het vak van hondenmasseur is in Nederland nog niet zo bekend. Mensen weten sneller de weg te vinden naar een fysiotherapeut, of een chiropractor voor honden.

„Helaas heb ik begin dit jaar mijn schouder gebroken. Daarbij zijn complicaties opgetreden. Dit beperkt me momenteel in mijn werk als masseur. Ik zit nu in een fase van nadenken: hoe ga ik in de toekomst verder werken met honden? Kan ik straks alles nog?

„Met nieuwe studies wil ik mijn specialisaties uitbouwen. Ik werk veel met oudere honden en angstige honden. Ik heb ook behoorlijk wat ervaring in het begeleiden van honden die moeten wennen aan een andere thuis.

„Oudere honden zullen allerlei verouderingsproblemen krijgen. Daarin verschillen ze niet van mensen. Ze worden strammer, krijgen artrose. Massage kan helpen een hond zo lang mogelijk soepel te houden en pijn te verzachten.

„Ook bij honden kan dementie tot gedragsverandering leiden, wat vaak stress veroorzaakt. Massage helpt dan te ontspannen. Zo kun je ook als baas een goede band met je hond houden, terwijl het misschien niet meer mogelijk is om er veel mee te lopen, of te sporten.

„Ik behandel honden één op één, bij mensen thuis, in hun vertrouwde omgeving. Hondenbezitters betrek ik erbij, als ze dat willen. Zij kunnen dan zelf ook masseren. Ik leer hen wat grepen.

„Ik geef ook workshops, privé en voor groepen hondenbezitters. Daarin leer ik de baasjes hoe ze hun hond een ontspanningsmassage kunnen geven. Ik vertel waarop ze moeten letten in de taal, de communicatie van een hond.

„Ik begin nóóit zomaar, opeens, met massage van een hond die ik niet ken. Een behandeling begint altijd met een uitgebreide intake. Regelmatig kloppen mensen bij me aan met een vraag die onderliggende klachten doet vermoeden. Als dat inderdaad het geval lijkt te zijn, verwijs ik eerst door naar een dierenarts, of een gedragstherapeut. Regelmatig komen baasjes dan later bij mij terug. Als hondenmasseur werk je vaak samen met andere disciplines.

„In alles wat ik doe, staat het welzijn van het dier voorop. Ik doe dit niet voor het geld.”