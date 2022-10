Het lange afscheid van Nieuw-Guinea

‘Nederlands-Nieuw-Guinea was alles, alles, alles voor me. Het mooiste landschap van de wereld en de fijnste mensen.” Zo denkt Hans van Zanten (Bandoeng, 1942) terug aan zijn jeugd en zijn latere jaren in de huidige Indonesische provincie West-Papoea. Van Zanten en zijn ouders vertrokken in 1950 naar Nieuw-Guinea, dat destijds een overzees gebiedsdeel van Nederland was.

Afgelopen zaterdag 1 oktober was het zestig jaar geleden dat Nederland Nieuw-Guinea overdroeg aan de Verenigde Naties. Velen hadden gehoopt op een onafhankelijk Nieuw-Guinea. Maar die hoop vervloog. Indonesië eiste Nieuw-Guinea op en veel mensen moesten het land ontvluchten, onder wie vijfhonderd Papoea’s die naar Nederland vertrokken. Na een referendum in 1969 onder een groep geselecteerde Papoea’s werd het gebiedsdeel Indonesisch.

Protestliederen

Over deze teleurstelling en het onvrijwillige vertrek gaat het docu-theater Verzoening? van theatermaker en performer Betsy Torenbos van Stichting Be-wonder. Ze treedt op met de 82-jarige Papoease Eef Mamoribo en de in 1984 geboren Raki Ap. Diens vader werd door de Indonesische autoriteiten gedood nadat hij protestliederen zong voor een onafhankelijk Papoea. Torenbos wordt muzikaal begeleid door improviserend componist Oscar Jan Hoogland. „De basis van dit hele project dat Tabee Nieuw-Guinea heet vormen 33 interviews die Paul Pattynama en ik afnamen met mensen die allemaal verbonden zijn met Nieuw-Guinea”, zegt Torenbos tijdens een repetitie. „We brengen het docu-theater en een video-installatie die de interviews presenteert in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum in Museum Sophiahof in Den Haag. De interviews zijn bij de mensen thuis afgenomen. Dat geeft een persoonlijke en soms zelfs emotionele sfeer. We spraken met Papoea’s en Indo-Europeanen, met militairen, een KLM-piloot die het vliegtuig met vluchtelingen bestuurde, met moeders en met missionarissen die na 1962 in het land bleven. En dus met Van Zanten, die 33 keer is terug geweest.”

Oral history biedt de beste toegang tot verhalen van mensen die anders nooit verteld zouden worden

Torenbos en componist Hoogland hebben bewondering voor Eef Mamoribo die als musicologe de muziek van de Papoea’s vastlegde. Eef trouwde met een Nederlandse bestuursambtenaar die door zijn huwelijk met een Papoea geen baan kreeg. Oral history biedt volgens Torenbos „de beste toegang tot verhalen van mensen die anders nooit verteld zouden worden. Dat je hun stem hoort, maakt de verhalen persoonlijker dan wat in de archieven staat.”

Tegelijk is in Sophiahof ook de filmische installatie Biak Stories te zien van Monique Verhoeckx. Deze behelst het liefdesverhaal van haar ouders op het eiland Biak, aangevuld met talrijke archiefbeelden. De geschiedenis van Nieuw-Guinea is nagenoeg onbekend. Een nieuw thuisland is het voor velen niet geworden. Tot op heden is het hijsen van de Morgenster-vlag, symbool van vrij West-Papoea, verboden en geldt als een misdrijf.

Verzoening? Door Stichting Be-wonder. Première 8/10 Museum Sophiahof, Den Haag. Inl: tabeenieuwguinea.nl