Het door schandalen geplaagde Credit Suisse vecht om te overleven

Wat kost er in Zürich minder dan een kopje koffie? Een aandeel Credit Suisse, zo ging maandag de grap onder financieel analisten. Na een turbulent weekend dook de koers van de Zwitserse bank maandagochtend meer dan 10 procent in het rood, tot 3,55 Zwitserse frank per aandeel (3,67 euro) – een laagterecord.

Ter vergelijking: een kop koffie in het beroemde café Henrici in de oude binnenstad van Zürich kost momenteel 4,80 Zwitserse frank.

Credit Suisse bevindt zich op een „kritiek moment” in zijn bestaan, schreef topman Ulrich Körner afgelopen vrijdag in een memo aan het personeel. In het eerste halfjaar van 2022 noteerde de bank een nettoverlies van meer dan 2 miljard euro, wat Körners voorganger Thomas Gottstein de kop kostte. De nieuwe bestuurder wil het tij keren door voor miljarden in de kosten te snijden en de zakelijke tak ingrijpend te reorganiseren. Meer details over deze „alomvattende” strategiewijziging maakt de bank eind deze maand bekend.

Maar beleggers zijn sceptisch over de plannen. In de loop van afgelopen maand daalde het aandeel met meer dan 25 procent, sinds 1 januari verloor de bank in totaal 60 procent van zijn beurswaarde. De onrust op de financiële markt uitte zich eind vorige week ook in fors gestegen prijzen voor zogeheten credit default swaps – een verzekering tegen de mogelijkheid dat Credit Suisse op enig moment zijn schulden niet meer kan betalen. Analisten van Deutsche Bank berekenden dat Credit Suisse na de reorganisatie mogelijk nog 4 miljard Zwitserse frank (4,1 miljard euro) aan extra kapitaal nodig heeft.

Gesprekken met investeerders

In zijn memo van afgelopen vrijdag ontkende Körner dat het zo’n vaart zal lopen. Met de kapitaalratio en liquiditeitspositie van de bank is volgens hem niets mis. Dezelfde boodschap verspreidden de andere bestuurders gedurende het weekend in een reeks telefoongesprekken met de belangrijkste investeerders, zo noteerde de Financial Times: „Credit Suisse heeft een sterke kapitaal- en liquiditeitspositie en balans. Aandelenkoersontwikkelingen veranderen dit feit niet.” De druk op de beurskoers werd volgens de banktop mede veroorzaakt door „speculatie in de media”.

De nieuwe koersdaling maandagochtend bewees dat die acties de zorgen niet wegnamen. Ook de prijzen voor credit default swaps stegen maandag verder, zelfs tot een hoger niveau dan tijdens de financiële crisis in 2008. De verzekering tegen wanbetaling op korte termijn (binnen één jaar) steeg volgens de Financial Times bovendien harder in prijs dan die op langere termijn (binnen vijf jaar), wat de huidige vrees onder beleggers nog eens benadrukt.

Credit Suisse werd de afgelopen jaren geplaagd door een reeks schandalen. Zo verloor de bank 5,5 miljard euro aan het omvallen van investeringsfonds Archegos van miljardair Bill Hwang en ruim 3 miljard aan de neergang van het Britse fonds Greensill Capital. Een ruzie tussen twee bestuurders mondde uit in een spionageschandaal, dat tot het vertrek van meerdere bestuurders leidde.