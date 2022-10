Halal-toerisme: naar het strand zonder mannen, én zonder telefoon

Het vrouwenstrand in Alanya kunnen we slechts vanaf een afstand zien. Althans, we zien de witte omheining die de vrouwelijke toeristen afschermt van de rest van het Turkse halal-hotel. Bij de ingang van het strand moeten de vrouwen zich laten fouilleren – ze mogen geen telefoons mee, om te voorkomen dat ze beelden van elkaar in bikini op de socials verspreiden.

In De neven van Eus (NPO2) laat presentator Özcan Akyol een glimp zien van het groeiende halal-toerisme: vakantieoorden speciaal voor moslims, zonder drank en varkensvlees, met naar sekse gescheiden stranden en zwembaden. Akyol mag de vrouwen niet filmen, en de mannen wel. Die hoeven niet te worden afgeschermd, en worden niet gefouilleerd. En zij mogen wél hun telefoon houden.

Het gesegregeerd zonnebaden is vreemd in westerse ogen. Maar ja, anders konden deze moslima’s helemaal niet in bikini op het strand. Achter de witte schermen genieten ze juist veel vrijheid. Bovendien, waar bemoei ik me mee. Het mannenzwembad ziet er trouwens treurig uit zonder vrouwen. Desgevraagd zeggen de mannen dat de vrouwen onderling meer lol hebben, en live muziek.

Akyol is positief over de groei van het Turkse toerisme. In Nederland is vol (NPO1), het praatprogramma van Jeroen Pauw, worden juist de schaduwkanten van het toerisme belicht. Merkwaardige titel trouwens. Nederland is helemaal niet vol – slechts dertien procent is bebouwd. Grenzen aan de groei was een saaiere maar betere titel geweest, want daar gaat het over. ‘Overtoerisme’ in dit geval.

Toerisme is goed voor de economie, maar zorgt voor overlast en culturele kaalslag. De Amsterdamse binnenstad is het schoolvoorbeeld, maar, zo legt een hoogleraar toerisme uit in het programma, Amsterdam is veerkrachtig. Er is genoeg andere bedrijvigheid, en het toerisme concentreert zich in een klein gebied. Een pregnanter voorbeeld is het Zeeuwse Groede, waar bijna geen oorspronkelijke bewoners meer wonen. Vrijwel alle huizen zijn voor toeristen. „Toerisme sloopt de ziel uit een dorp”, stelt een SP-politica. Mooi gezegd. Ook sterk: „De mensen moeten wijken voor de rijken.”

Comedy over een talkshow

Linda de Mol laat weer van zich horen. Sinds haar partner in januari centraal stond in het #metoo-schandaal rond The Voice of Holland, had ze zich teruggetrokken uit het publieke leven. Nu presenteert ze weer, ze schreef een persoonlijk artikel over de kwestie in haar glossy, en ze persifleert zichzelf in Five Live (SBS6), een vermakelijke comedy over de redactie van een talkshow. De Mol speelt een presentatrice die met haar ex-man (Waldemar Torenstra) een talkshow leidt. Toen ze nog samen waren, ging de ex vreemd, en tot haar verdriet heeft hij nog steeds een druk seksueel leven.

Los hiervan lijkt het personage weinig op De Mol. Ze speelt een van huis uit serieuze journalist die niet veel affiniteit heeft met de lichtere onderwerpen in de talkshow. De tv-wereld wordt neergezet als een cynische slangenkuil die gepreoccupeerd is met jeugdige schoonheid en schijndiversiteit.

Het lolletje van zo’n achter-de-schermen-drama is dat je allerlei zaken uit de Hilversumse werkelijkheid herkent. De presentatrice wordt in een kijkersonderzoek als te koud gezien (Jinek). Haar ex vindt men ongeïnteresseerd (Pauw). Hij is nogal bezig met zijn leeuwen-kapsel (Van Nieuwkerk) en zijn sluimerende kaalheid (Witteman). Namens half Hilversum neemt de comedy wraak op een bekende tv-recensente (Angela de Jong).

En er zit een repeteergrap in over een Japanse naam. Aziaten uitlachen; een duidelijke verwijzing naar Linda de Mols tv-show Ik hou van Holland.