Gezondheidsinspectie: omstandigheden Ter Apel nog steeds schrijnend

De situatie in en rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel is schrijnend. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op basis van eigen onderzoek op het terrein van het centrum. Volgens de IGJ zijn er risico’s voor de volksgezondheid doordat veel mensen „dicht op elkaar in een koude, tochtige en vuile sporthal” verblijven.

„Deze situatie is het meest nijpend voor de meest kwetsbaren, zoals baby’s en jonge kinderen, ouderen en mensen met een ziekte of beperking”, schrijft de IGJ. Ook stipt de inspectie aan dat er op het moment van hun bezoek driehonderd alleenstaande minderjarige asielzoekers in Ter Apel waren, terwijl er maar plek is voor 55 kinderen.

Omdat asielzoekers zich veel verplaatsen tussen de verschillende crisisnoodopvanglocaties vergroot het gezondheidsrisico zich. De inspectie heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opgeroepen de verblijfsomstandigheden in Ter Apel te verbeteren, omdat deze „een negatieve invloed hebben op de mentale en fysieke gezondheid van mensen”. De vorige maand geopende opvanglocatie in het Groningse Zoutkamp is ook bezocht door de IGJ. De omstandigheden daar zouden „op voldoende niveau zijn”.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat de IGJ kritiek uit op de situatie in Ter Apel. In juni en in september liet de inspectie aan de autoriteiten weten dat de basishygiëne op het terrein bij het aanmeldcentrum niet op orde was en dat er een gebrek aan medische zorg was, onder meer voor kinderen. Dit is tijdelijk verbeterd, maar er zou nu weer sprake zijn van een ongezonde situatie.

Hoewel staatssecretaris Van der Burg in september beloofde dat niemand meer buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel zou hoeven te slapen vanwege de opening van de locatie in Zoutkamp, is dat vorige week toch gebeurd. Zeker veertig mensen zouden voor bij Ter Apel hebben overnacht. In de zomer sliepen op sommige momenten meer dan driehonderd asielzoekers voor het aanmeldcentrum.