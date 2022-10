Quinten, een leerling uit havo 5, vraagt of ik een tip heb voor zijn leeslijst. Ik lees de achterflaptekst voor van Een verhaal uit de stad Damsko van Hassan Bahara. „Kader Zeroual is zeventien en zit in de vierde klas havo van het HVZ. Sinds een aantal maanden maakt hij problemen: hij verzuimt lessen op school, hangt blowend rond met zijn vrienden, krijgt ruzie met zijn chef in de supermarkt en heeft regelmatig woorden met zijn vriendin Louazna.” Quinten knikt: „Dat klinkt als een gezellig boek, meneer, die neem ik.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl