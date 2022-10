Van diverse kanten werd ik ingelicht dat Chin. Ind. Rest. Blue Lotus in Velp het nieuws had gehaald. Ik voel me een ambassadeur van dat restaurant. Als Wil van Roosmalen en Paula van Roosmalen-Breekelmans (91) – mijn ouders – uit eten gingen was het daar. Een restaurant in een flat met uitzicht op het parkeerterrein, zodat ze de Mazda 323 in de gaten konden houden.

„Hij staat er nog steeds.”

Heel veel mooie herinneringen.

„Wat zal het zijn?”

„Vier nasi goreng, vijf borden.”

Met mijn vader in het afhaalgedeelte.

Bladeren in de tijdschriften van de leesmap, de boodschappentas met rits tussen zijn benen.

Kerstmis, verjaardagen, een korte periode iedere dag toen mijn moeder in het ziekenhuis in Nieuwegein lag. De stroeve gesprekken, het zwijgen, het voorzichtige zwaaien naar buren en bekenden. De slechte humor van de Velpenaar, een tafel verderop zat ooit een man die een cavia bestelde. De bediening glimlachte en bracht saté.

Het afrekenen, mijn vader rondde 44,80 met een groot gebaar af op 45. De laatste keer met mijn moeder, kind tussen haar kleinkinderen.

De enorme stronken kroepoek, ijscoupes met koudvuur, de warmhoudplaatjes met waxinelichtjes, de ontoegankelijke entree – een steile stenen trap – voor gehandicapten. De keer dat een van de serveersters de blindenstok van mijn broer afpakte – we vonden het ding in de paraplubak achter het grote aquarium waarin vissen met afschuwelijke koppen zwommen – en ze telkens een gerecht brachten nadat we erover begonnen.

De instrumentale muziek met veel triangels.

Ventilatoren die met een stok aan- en uitgezet moesten worden.

De zware damp, de grote hoeveelheden, die geweldige smaak.

Toen ik net in Wormer woonde en ze me naar ‘de beste Chinees van de Zaanstreek’ brachten, dacht ik meteen: wat een onwetend schraal gebied. En daarna dacht ik aan The Blue Lotus. We aten altijd drie dagen van een afhaal, op de derde dag lengde mijn moeder het aan met toverrijst. Tijdens het kauwen wisten we precies wat we aten: de lekkere korrels waren Blue Lotus, de anderen toverrijst, een product – het zal toeval zijn – dat uit een pakhuis in Wormer komt.

Ik las dat medewerkers van The Blue Lotus zondagochtend een inbreker aantroffen, die waarschijnlijk al uren of dagen in de dienstlift beklemd had gezeten. De politie liet weten dat de man door de brandweer was bevrijd, met een ambulance naar het ziekenhuis was gebracht en pas na herstel zal worden verhoord. Hij had zichzelf als het ware gemarteld. Hij was in het kleine vierkant gestapt, had zichzelf opgevouwen en kwam niet meer uit de knoop. Hoe en wanneer hij was ontdekt blijft onduidelijk, de directie van The Blue Lotus zwijgt. Voorzichtige conclusie: ze hebben ’m even laten zitten, ik denk er een vriendelijke glimlach bij.

