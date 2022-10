Directeur gastransportbedrijf GTS: stikstofinstallaties konden in 2013 zo aangezet worden

Het was in 2013 goed mogelijk geweest om een flink deel van het gas dat in Groningen gewonnen werd te vervangen door gas van dezelfde laagcalorische kwaliteit dat geproduceerd werd in een stikstoffabriek. Op die manier had de gasproductie in Groningen direct omlaag gekund. „De installaties waren goed onderhouden”, zei Bart Jan Hoevers, directeur van Gasunie Transport Services, maandagmiddag tegen de parlementaire enquêtecommissie. „Vergelijk het met een auto die lange tijd niet heeft gereden, maar wel goed onderhouden op de oprit staat.”

Hij weersprak daarmee de bewering van oud-topambtenaar Mark Dierikx dat de stikstofinstallaties destijds niet konden worden gebruikt omdat ze „verstoft” waren. Dierikx, de voormalige directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van Economische Zaken, deed die uitspraak op 8 september tijdens zijn verhoor.

De enquêtecommissie had Dierikx voorgehouden dat destijds al duidelijk was dat de gaswinning best omlaag kon, zonder gevaar voor de leveringszekerheid. GasTerra schreef in een rapport, dat Dierikx had gelezen, dat het Groningse gas vervangen kon worden door buitenlands gas dat in stikstoffabrieken werd bijgemengd tot de juiste kwaliteit. Maar volgens Dierikx was dat niet mogelijk, omdat de stikstofinstallaties lang niet gebruikt waren.

Volgens Hoevers had de gaswinning in Groningen in 2013 met 20 miljard kuub omlaag gebracht kunnen worden. Dat is saillant, omdat de gaswinning in 2013 juist omhoog ging, naar 53 miljard kuub, meer dan in de jaren ervoor. Toenmalig minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) heeft altijd volgehouden dat het niet mogelijk was om de gaswinning omlaag te doen, vanwege de leveringszekerheid.

Elfstedentocht

GTS-directeur Hoevers zei dat zijn bedrijf niet benaderd werd door het ministerie met vragen of het mogelijk was om de stikstofinstallaties weer te laten draaien. GTS liet dat zelf ook niet pro-actief aan het ministerie weten. Dat was niet nodig, zei Hoevers, omdat GasTerra hiervan op de hoogte was. Pas begin 2013 kreeg GTS van het ministerie het verzoek om advies uit te brengen over de zogenoemde ‘kwaliteitsconversie’ van gas en de vraag hoeveel Gronings gas er minimaal nodig was.

Uit dat onderzoek van GTS -een van de veertien onderzoeken die minister Kamp- destijds instelde, bleek dat de minimale behoefte aan Gronings gas tussen de 21 en 35 miljard kuub lag. Volgens Hoevers was 35 miljard kuub alleen nodig in een zeer koud jaar, „als er een Elfstedentocht geschaatst werd”. Toch schreef Kamp in zijn begeleidende brief aan de Tweede Kamer dat er minimaal 30 miljard kuub Gronings gas nodig was per jaar. „Wij zijn bij die keuze niet betrokken”, zei Hoevers tegen de enquêtecommissie.

Waakvlam

Om de gaskraan in Groningen helemaal dicht te kunnen draaien, laat GTS momenteel een nieuwe stikstoffabriek bouwen. Ook worden grootverbruikers van Gronings gas geholpen hun installaties om te bouwen zodat ze hoogcalorisch gas kunnen gebruiken. Dat gaat de goede kant op, zei Hoevers.

Toch vond hij het „lastig” om een antwoord te geven op de vraag wanneer de gaskraan in Groningen helemaal dicht kan. Dat is volgens hem ook afhankelijk van de vraag in hoeverre het lukt om genoeg buitenlands gas naar Nederland te halen. De ondergrondse gasopslagen zitten nu voldoende vol, maar moeten na de winter ook weer worden gevuld. Hoe snel de waakvlam in Groningen uit kan, is een „duivels dilemma” waar alleen de politiek antwoord op kan geven, zei hij.

