De nieuwe minister van Landbouw verzuurt niet snel

Koeien óf huizen? Daar hoeven we niet tussen te kiezen, schreef Piet Adema (57) vorig jaar in een opiniestuk in De Telegraaf. Dat is een karikatuur in het politieke debat, die misschien stemmen oplevert, maar Nederland nog meer verdeelt.

„Rekent u even mee?”, schreef Adema, destijds voorzitter van branchevereniging WoningBouwersNL, en sinds maandag de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie).

Een miljoen nieuwbouwwoningen passen op ruim 1 procent van de landbouwgrond, daarvoor hoef je de veestapel niet te halveren. De boodschap van Adema en co-auteur Sjaak van der Tak van LTO-Nederland: „Bouwers en boeren staan naast elkaar en niet tegenover elkaar.”

Nu wordt Adema zelf verantwoordelijk voor de aanpak van stikstof, water, klimaat en de verbouwing van het platteland, samen met minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD). Duizenden boeren zullen moeten stoppen of verhuizen, de rest moet duurzamer gaan werken. Met boze en bezorgde boeren moet Adema in overleg blijven en een oplossing zien te vinden.

Een „grote opgave”, zei Adema maandag tot zeven keer toe toen hij de media kort te woord stond aan het Lange Voorhout in Den Haag.

Door tien jaar werkervaring in de bouw kan Adema door critici als verlengstuk van die sector gezien worden. Zijn cv is in werkelijkheid heel breed en strekt zich uit van politiek en openbaar bestuur tot het bedrijfsleven. Adema werd in 2007 gedeputeerde in Friesland en sprong later in als waarnemend burgemeester in Achtkarspelen (Friesland), Tynaarlo en Borger-Odoorn (beide Drenthe). Hij was voorzitter van branchevereniging Schoonmakend Nederland en bestuurslid van werkgeversverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Partijvoorzitter

Van 2013 tot 2021 was Adema ook partijvoorzitter van de ChristenUnie, net zoals zijn huidige collega Van der Wal dat was van haar partij, de VVD. En net als Van der Wal wilde Adema zijn eigen partij destijds vernieuwen. Hij vroeg onder meer het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie een Beginselverklaring (2018) op te stellen, die de leden hebben omarmd. „Misbruik van dieren en verarming van de biodiversiteit zijn schrijnend”, staat er bijvoorbeeld in.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft een „indringend beroep” op Adema gedaan de nieuwe landbouwminister te worden. Zijn voorganger Henk Staghouwer vond zichzelf er niet de juiste persoon voor en trad op 5 september af. Adema heeft „ruim de tijd” genomen er zelf en met zijn vrouw en familie over na te denken, zei hij maandagmiddag. Omdat hij ver weg in Friesland woont en omdat tractorprotesten of erger te verwachten zijn.

Er is niet vaak met zoveel ongeduld naar een nieuwe minister van Landbouw uitgekeken, het departement met dit jaar het kleinste budget van de rijksoverheid. „Dag 23 zonder nieuwe minister van Landbouw” twitterde GroenLinks-leider Jesse Klaver eind vorige week nog.

De vraag was wie binnen de ChristenUnie zin had deze lastige klus op zich te nemen. Veel namen werden genoemd, onder meer die van waarnemend landbouwminister Carola Schouten, maar tot het laatst bleef de aanstelling van Adema geheim.

Er was ook wel haast bij, want ‘onafhankelijk gespreksleider’ Johan Remkes komt deze woensdag met zijn bevindingen over de aanpak van de stikstofcrisis. Het was voor de ChristenUnie en het kabinet gênant geweest als een waarnemend minister zoals Schouten dit advies in ontvangst had moeten nemen.

Remkes heeft vele gesprekken gevoerd met partijen in de agrarische sector en natuur- en milieuorganisaties om het vastgelopen overleg vlot te trekken. Adema begint dus niet vanuit het niets, maar kan op het werk van Remkes voortbouwen. Een van zijn eerste opdrachten zal zijn de boeren een concreet ‘toekomstperspectief’ te geven bij de ingrijpende verandering naar een duurzame landbouw. Juist op dit punt heeft zijn voorganger Staghouwer het afgelopen half jaar gefaald.

Adema is „een praktische en pragmatische bestuurder”, volgens Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. In de schoonmaakbranche moest Adema als werkgeversvoorzitter eerder de rust in die sector zien te herstellen. Het lukte Adema om partijen aan tafel te houden en zelf ondanks harde kritiek „niet verzuurd” te raken, zegt Vonhof. Die laatste eigenschap kan Adema van pas komen als minister van Landbouw.

Integer

Jet Linssen, die destijds namens vakbond FNV onderhandelde, noemt Adema een „prettige” en „integere man”. „Je moet hem niet belazeren”, zegt zij. „Ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar dan wordt hij boos. Dan is hij een stijfkoppige Fries.”

Net als de meeste ministers staat Adema bekend als een harde werker die altijd druk is. „Als gedeputeerde was het te gek”, zei hij enkele jaren geleden in het Dagblad van het Noorden. „Toen heb ik mijn gezin verwaarloosd. Dat neem ik mezelf kwalijk. Er is nu een betere balans. Ben vaker thuis. De neiging blijft om mezelf te veel op te leggen.”