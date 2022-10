Anoniem begraven vrouw in Zeeland was een Française, blijkt uit een dna-match

Het is het eind van de zomer van 2019 op de Zuiderbegraafplaats in Terneuzen, uit een grote grijze lijkwagen komt een houten kist, met daarop een bloemetje. Erin ligt het lichaam van een doodgeschoten vrouw, die twee maanden eerder is gevonden in een groenstrook in het Zeeuwse Westdorpe, op de grens van Nederland en België, op een plek die zo stil is dat ’s avonds herten uit het aanliggende bos tevoorschijn komen. „Ik heb er geen vrede mee dat we haar niet bij naam kunnen noemen”, zegt de uitvaartondernemer in een toespraak, terwijl de regen neerklettert.

Het is de begrafenis van een onbekende dode. Niemand weet wie ze is. De vrouw werd volledig ontkleed gevonden, en heeft geen persoonlijke bezittingen bij zich. Geen sieraden. dna-onderzoek levert niks op.

Nu is de zaak opgelost. Het slachtoffer is een vrouw uit de Noordfranse stad Duinkerken, ze is 57 jaar oud geworden. Doorbraak in het onderzoek, zo vertelt Steven Dekkers, de leider van het onderzoeksteam, was een dna-match in 2021. „Ik was zelf op vakantie, en kreeg een telefoontje van een rechercheur uit het team. Er was een hit met de vrouw uit Westdorpe. Het is een moment dat ik nooit meer zal vergeten.”

Dode man gevonden

De hit volgt nadat Franse politiemensen in 2021 even buiten Duinkerken een dode man vinden. Hij is overleden, op natuurlijke wijze, maar zo merken de Fransen: zijn echtgenote blijkt nergens te vinden. Het bevreemdt de Franse politie dat de vrouw niet als vermist is opgegeven. Ze uploaden haar dna in een databank, waarin het profiel van de vermiste vrouw wordt vergeleken met internationale databanken. Er volgt een honderd procent hit met de onbekende, vermoorde vrouw in Westdorpe. „Dit onderzoek laat de kracht van dna weer eens zien”, zegt teamleider Dekkers.

Het afgelopen jaar stond in het teken van een onderzoek naar wat er met de vrouw gebeurd kon zijn. Daaruit bleek dat de vrouw hoogstwaarschijnlijk in Frankrijk om het leven is gebracht, en dat haar inmiddels overleden echtgenoot daar verantwoordelijk voor was. Die conclusie is mede gebaseerd op gegevens, zoals nummerborden van auto’s en telefoonnummers, van mensen die in 2019 rond de vindplaats van de vermoorde vrouw zijn geweest.

Er volgt geen rechtszaak, omdat de vermoedelijke dader is overleden. De weinige familie die de overleden vrouw nog heeft, is op de hoogte gesteld. Haar stoffelijke resten zouden overgebracht kunnen worden aan de familie, daar is nog geen beslissing over genomen.

758 tips

Voor Steven Dekkers en zijn team is de afronding van de zaak het slot van een drie jaar durend onderzoek, waarbij ze samenwerking zochten met de politie in België, Duitsland, Polen, Frankrijk en Roemenië. In Duitsland en België kwam de zaak op televisie, en werd een compositie-tekening getoond van hoe de vrouw er bij leven uitgezien moet hebben. Het leidde tot 758 tips, waarbij ook namen werden genoemd.

„We zijn er voor ons gevoel een aantal keer heel dichtbij geweest”, zegt Dekkers. „We hebben foto’s voor ons gehad van vrouwen die enorm op de compositietekening leken. Maar een aantal van hen bleek nog in leven te zijn. Op een gegeven moment heb je het gevoel dat je bent uitgerechercheerd, en dan volgt het telefoontje. Het is belangrijk dat we in deze aangrijpende zaak nu aan de familie van de onbekende vrouw van Westdorpe kunnen vertellen wat er met haar is gebeurd.”