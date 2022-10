Aantal patiënten met corona in ziekenhuizen neemt snel toe

Sinds vrijdag is het aantal patiënten met het coronavirus in Nederlandse ziekenhuizen met 146 toegenomen. Momenteel zijn 842 patiënten met Covid-19 opgenomen, van wie er 44 op de intensive care liggen, blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het gaat volgens persbureau ANP om het hoogste totaalaantal in twee maanden en de grootste stijging van het aantal coronapatiënten in één weekend sinds 14 maart dit jaar.

Het aantal besmettingen en opgenomen coronapatiënten loopt nu al zo’n drie weken weer op, nadat het virus maandenlang naar de achtergrond verdwenen was – met uitzondering van een piek eind juli. In twee weken tijd is het aantal positief geteste patiënten in ziekenhuizen met iets meer dan 80 procent gestegen. Vorige week dinsdag sprak het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van „mogelijk het begin van de verwachte Covid-najaarsgolf”.

Lagere buitentemperaturen

RIVM-baas Jaap van Dissel zei woensdag in de Tweede Kamer dat nieuwe maatregelen om verspreiding tegen te gaan vooralsnog niet nodig zijn. Volgens Van Dissel was de opleving van het aantal besmettingen voornamelijk te wijten aan de lagere buitentemperaturen en vertaalde het zich slechts in beperkte mate in een toename in ziekenhuis- en IC-opnames. Hij waarschuwde toen wel al dat dit niet betekent „dat het volgende week niet anders kan zijn”. Van Dissel heeft vooralsnog niet laten weten of de nieuwste opnamecijfers hem alsnog tot een ander advies nopen.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen en patiënten met andere gezondheidskwalen die toevallig ook besmet blijken. Het RIVM doet dat wel en ziet eveneens een toename van ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus, aldus persbureau ANP.