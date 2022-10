‘Zeker 129 doden bij voetbalgeweld in Indonesië’

Bij een voetbalwedstrijd op het eiland Java in Indonesië zijn zeker 129 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten, schrijft persbureau Reuters. Zeker 180 mensen zijn gewond geraakt. Omdat velen van hen er slecht aan toe zijn wordt verwacht dat het dodental nog zal oplopen.

Nadat de thuisclub Arema met 3-2 verloor van Persebaya Surabaya ontstonden er rellen. Supporters van Arema bestormden het veld en raakten slaags met de oproerpolitie. Zij schoten vervolgens traangas richting de tribunes om de fans uiteen te drijven. Er zou vervolgens paniek in het stadion zijn ontstaan en in de daaropvolgende stormloop zouden de meeste slachtoffers zijn gevallen. Volgens gezondheidsautoriteiten kwamen de meeste mensen om door „vertrapping en verstikking”.

Op sociale media zijn ongeverifieerde beelden geplaatst van rijen lichamen die in de gangen van het voetbalstadion liggen. Ook buiten dit stadion was het na afloop onrustig en zouden tientallen voertuigen in brand zijn gestoken. De voorzitter van de Indonesische voetbalbond, Mochamad Iriawan noemt het geweld in een eerste reactie „een smet werpt op het gezicht van het Indonesische voetbal”. De Indonesische voetbalcompetitie is voor minstens een week stilgelegd.