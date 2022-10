Wapenstilstand Jemen afgelopen, Houthi’s wijzen vredesvoorstel af

De wapenstilstand die sinds eind april in Jemen van kracht is, is ten einde gekomen. Dat meldt persbureau AP. De Verenigde Naties zijn er niet in geslaagd het staakt-het-vuren te verlengen.

Zaterdag had speciaal VN-gezant Hans Grundberg nog een voorstel voor verlenging van het verdrag voorgelegd aan de Jemenitische regering. Deze liet toen weten deze „positief te behandelen”. Tegelijkertijd zei de regering ook dat haar tegenstanders, de Houthi’s, hun verplichtingen bij het vredesverdrag niet zijn nagekomen.

De Houthi’s lieten zondag in een statement weten het nieuwe vredesverdrag niet te accepteren omdat ze „geen vredesproces initiëren”. De door Iran gesteunde rebellen zeiden ook dat de regering de belofte het lijden van de Jemenitische bevolking te verzachten, niet is nagekomen. „In de afgelopen zes maanden hebben we geen serieuze bereidheid gezien om humanitaire problemen als een topprioriteit aan te pakken.”

De wapenstilstand was de langste in de burgeroorlog in Jemen, die in 2014 begon toen de door Iran gesteunde Houthi’s de hoofdstad Sanaa en een groot deel van Noord-Jemen innamen en de regering in ballingschap dwong. Het conflict eiste al meer dan 150.000 levens en het Aziatische land verkeert in een van de grootste humanitaire crises ter wereld.