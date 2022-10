Schandalen leggen kloof bloot in Franse linkse alliantie

Het parlementaire jaar is in Frankrijk nog niet begonnen en de linkse partijen liggen al met elkaar overhoop. In een ideale wereld zouden ze de afgelopen weken binnenskamers hebben doorgebracht om zich gezamenlijk voor te bereiden op het begin van een belangrijk politiek jaar, waarin ze voor het eerst verenigd onder de vlag NUPES oppositie voeren tegen een verzwakte president Emmanuel Macron. Maar in plaats daarvan stonden de partijen tegenover elkaar, in alle openheid.

De eerste breuklijnen in de jonge alliantie zijn blootgelegd door twee zaken die draaien om (verondersteld) huiselijk geweld door NUPES-prominenten. De eerste betreft Adrien Quatennens, de nummer twee van de radicaal-linkse partij LFI, de grootste partij en drijvende kracht van NUPES. Half september gaf Quatennens toe dat hij zijn vrouw een keer „een klap” heeft gegeven tijdens een ruzie. Hij stapte daarna op uit het bestuur van LFI, maar bleef aan als parlementslid.

Uit de ophef blijkt welke evenwichts- oefening leiders van NUPES moeten doen om hun achterban tevreden te houden

De zaak kreeg extra lading toen LFI-leider en NUPES-opperhoofd Jean-Luc Mélenchon een tweet de wereld instuurde waarin hij het opnam voor Quatennens, die hij „waardig en moedig” noemde. Vervolgens probeerde hij de kritiek op deze steunbetuiging weg te wuiven door te zeggen dat „er helemaal geen ophef” was en door in reactie op vragen van journalisten wat geforceerd de aandacht te verleggen naar onderwerpen als pensioenen.

Terwijl de kritiek op Quatennens keuze om aan te blijven als parlementariër en op Mélenchons besluit om Quatennens te steunen nog rondwaarde, kwam een dag later een tweede schandaal naar boven. De bekende parlementariër van De Groenen Sandrine Rousseau onthulde in een talkshow dat een ex-vriendin van Groenen-prominent Julien Bayou een zelfmoordpoging had gedaan omdat hij haar psychologisch geweld zou hebben aangedaan. Hij ontkent, maar gaf afgelopen maandag wel al zijn functies op.

Sociologische kloof

De verschillende manieren waarop Mélenchon en Rousseau omgingen met de twee geweldszaken legt een „sociologische kloof” binnen NUPES bloot, zegt de in linkse partijen gespecialiseerde politicoloog Rémi Lefebvre van de Universiteit van Lille telefonisch. Aan de ene kant van de kloof staat het stadse links, „het links van hoogopgeleide stedelingen, bobo’s (bourgeois-bohème, snobs), groenen en inwoners van wijken met veel immigranten”. Binnen deze kiezersgroepen zijn grofweg de Parti Socialiste en de Groenen populair. Aan de andere kant staat het traditionelere links van de Communistische Partij en LFI die zich van oudsher meer richten op „de volkse kiezersgroepen”, zoals werknemers, arbeiders en bewoners van het platteland. Ook zijn de Parti Socialiste en de Groenen iets populairder onder vrouwen, terwijl LFI iets geliefder is bij mannen.

Groenen-prominent Julien Bayou gaf al zijn functies op na beschuldigingen van psychologisch geweld. Foto Eliot Blondet/ABACA

Voor die eerste groep, waarvan zelfverklaard écoféministe Rousseau een toonbeeld is, „zijn zaken als geweld tegen vrouwen absoluut essentieel”, zegt Lefebvre. „Terwijl de tweede groep vindt dat dergelijke zaken niet boven het sociale vraagstuk moeten worden geplaatst” – zie Mélenchons poging de aandacht te verleggen naar onderwerpen die voor zijn kiezers belangrijker zijn. Ook de leider van de Communistische Partij Fabien Roussel plaatste zich in deze traditie door Rousseau’s actie publiekelijk te bekritiseren.

Uit de ophef blijkt welke evenwichtsoefening NUPES-prominenten moeten doen om hun achterban tevreden te houden, zonder te veel het conflict op te zoeken met linkse bondgenoten. Wat de oefening lastiger maakt, is dat de twee stromingen elkaar deels overlappen. „Ook binnen de rangen van LFI zijn er veel feministen”, benadrukt Lefebvre. Feministen die, terwijl Mélenchon probeert over te gaan tot de orde van de dag, juist het gesprek over de omgang met huiselijk geweld gaande willen houden. Het is de vraag hoe Mélenchon, die erom bekend staat zijn LFI op autocratische wijze te besturen, zal omgaan met deze feministische wind. „Hij is wat ouder [71 jaar, red.] en begrijpt dit generationele vraagstuk niet goed. Zijn tweet was catastrofaal, maar hij weigert dat in te zien en zijn fout toe te geven”, zegt Lefebvre.

Wat deze rommelige start betekent voor de rest van het parlementaire jaar, dat deze maandag begint, is ongewis. Het is te verwachten dat de partijen binnen NUPES nog vaker met elkaar zullen botsen op dit en andere terreinen. Zo denken de Groenen en LFI volstrekt anders over kernenergie dan de Socialistiche Partij en de Communistische Partij. En ook op het gebied van buitenlandbeleid lopen de meningen uiteen. Mélenchons LFI is bijvoorbeeld beduidend kritischer over de NAVO en de EU en coulanter richting China en Rusland dan zijn partners.

Toekomst voor NUPES

Toch verwacht Lefebvre niet dat NUPES hierdoor snel uiteen zal vallen. „Omdat Macron geen absolute meerderheid meer heeft in het parlement, zal hij moeten samenwerken met rechtse partijen en zal zijn politiek verrechtsen. Dat zal links Frankrijk verbinden”, verwacht de politicoloog. Ook de explosieve groei van het radicaal-rechtse Rassemblement National (van 8 naar 89 zetels) zal NUPES ertoe dwingen samen te blijven werken.

Het is wel denkbaar dat als NUPES de komende maanden geen resultaten binnenhaalt, een van de partijen die het dichtst bij die van Macron staat met hem gaat samenwerken. De Parti Socialiste lijkt de aannemelijkste wegloper. Niet alleen ligt deze partij ideologisch gezien het dichtst bij Macrons Renaissance, ook hebben PS-prominenten als de voormalige president François Hollande zich uitgesproken tegen NUPES en stemde slechts 62 procent van het partijbureau in met het vormen van de alliantie.

Maar dit is een langetermijnscenario, benadrukt Lefebvre. „De partijen zijn voorlopig te zwak, ze hebben NUPES nodig. Ze kunnen het niet permitteren uit elkaar te vallen.”

