Presidium gaat aangifte doen wegens lekken vertrouwelijke informatie onderzoek Arib

Het presidium heeft gisterochtend besloten aangifte te doen vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie rondom het onderzoek naar voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA). Dat bevestigen bronnen aan NRC. Voorzitter Vera Bergkamp (D66) gaat maandag namens het presidium de aangifte doen.

Ook wordt er maandag een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met daarin meer uitleg over het proces rondom het voorgenomen onderzoek naar Arib. Daar had een groep van zes Kamerleden om gevraagd middels een brief naar Kamervoorzitter Bergkamp. Zij willen onder meer opheldering over wanneer de klachten over Arib zijn binnengekomen, wat de juridische basis is van het onderzoek en of het klopt dat het gaat om gedragingen van Arib in haar rol als Kamervoorzitter. Ook willen ze weten of het presidium aangifte gaat doen vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie.

Pieter Omtzigt, een van de ondertekenaars van de brief aan de Kamervoorzitter, laat op Twitter weten dat hij de aangifte terecht vindt, maar dat het presidium dit donderdag al direct had moeten doen. Ook beklaagt hij zich over het feit dat de pers weer wordt geïnformeerd en niet de Kamer zelf. „De verhoudingen zijn zoek.”

Zaterdag stapte Arib na 24 jaar uit de Tweede Kamer nadat woensdag via een bericht in NRC had moeten vernemen dat er een onderzoek naar haar wordt ingesteld vanwege meldingen van ongepast gedrag. In een emotionele verklaring liet ze weten dat haar beslissing onvermijdelijk was. „Ik ben veel gewend, maar de anonieme dolkstoten van de afgelopen dagen, hebben ertoe geleid dat ik niet langer wens aan te blijven als Kamerlid”, aldus Arib. „Ik ben bereid veel te verdragen, maar ieder mens heeft zijn grens.”