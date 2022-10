Ook geen lekkend gas meer uit Nord Stream 1

Uit de onderzeese gaspijpleiding Nord Stream 1 lekt geen gas meer. Dat heeft de eigenaar van de leiding, Nord Stream AG, medegedeeld aan het Deense energieagentschap, schrijft die laatste zondag op Twitter. Dit kan betekenen dat al het gas uit de leiding is, of dat de druk van het gas en het water buiten de leiding weer in balans zijn. Zaterdag werd al duidelijk dat er geen gas meer lekte uit Nord Stream 2.

De pijpleidingen raakten maandag op in totaal vier plekken beschadigd in de Oostzee bij Denemarken en Zweden. Autoriteiten meldden dat ontploffingen waren waargenomen, waardoor een sterk vermoeden staat dat de pijpleidingen zijn gesaboteerd. Als gevolg van het lek bereikten gasbellen in een gebied van ruim een kilometer in doorsnee het wateroppervlak van de Oostzee, was op beelden van de Deense krijgsmacht te zien.

Hoewel de EU-landen uitgaan van een bewuste beschadiging van de pijpleidingen, is nog geen directe beschuldiging geuit. De Europese Commissie liet woensdag weten „bezorgd” te zijn over de lekken en kondigde een „robuuste en verenigde reactie” aan. Denemarken en Noorwegen kondigden aan de beveiliging rond energieknooppunten op te schroeven.