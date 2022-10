Onrust in hoofdstad Burkina Faso na nieuwe staatsgreep

Demonstranten zijn zaterdag in meerdere steden in Burkina Faso de straat opgegaan om hun steun uit te spreken voor de coup die een dag eerder in het West-Afrikaanse land plaatsvond. Dat melden internationale persbureaus. De situatie in het land en met name in hoofdstad Ouagadougou wordt omschreven als zeer instabiel. Op meerdere plekken zou geschoten zijn en rondom het presidentiële paleis zouden gevechtshelikopters cirkelen.

Tijdens de protesten op zaterdag werd onder meer de Franse ambassade aangevallen, nadat de coupplegers Frankrijk er eerder op de dag van beschuldigden dat het onderdak bood aan de vrijdag afgezette militaire leider Paul-Henri Damiba. Honderden mensen verzamelden zich voor de ambassade en stichtten er brand. Damiba, wiens verblijfplaats momenteel onbekend is, zou zich op een Franse legerbasis hebben verschanst en een tegenoffensief voorbereiden. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent alle betrokkenheid.

Op zaterdag plaatste Damiba, die in januari zelf middels een coup aan de macht was gekomen, een verklaring waarin hij de coupplegers, geleid door de 34-jarige kapitein Ibrahim Traore, opriep „tot bezinning te komen”. Volgens Traore moet Damiba aftreden. Hij wordt door de nieuwe machthebbers beschuldigd van een te slappe houding tegenover het islamitische geweld in het land. Onder Damiba’s bewind zou het geweld van deze militanten alleen maar zijn toegenomen. De VN, de Afrikaanse Unie en de West-Afrikaanse landen verenigd in ECOWAS hebben de staatsgreep veroordeeld.

