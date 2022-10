Ombudslieden in gesprek over het krantenduopolie: ‘Alles wat we andere organisaties verwijten doen we zelf vaak net zo goed’

Twee weken geleden was het een kwart eeuw geleden dat de eerste ombudsman bij een landelijk dagblad werd aangesteld – de Volkskrant had de eer. In die tijd waren er nog 24 dagbladuitgevers in Nederland. Inmiddels hebben twee Belgische concerns, DPG Media en Mediahuis, meer dan 90 procent van de markt in handen. Samen met andere grote ontwikkelingen zoals digitalisering en ontlezing hebben die overnames het krantenlandschap flink omgespit. Te midden van deze rukwinden probeert één instituut zo onbewogen mogelijk te blijven: de ombudsman.

Nederland telt anno 2022 vijf media-ombudsmannen (zie inzet). Van hen treffen Jeroen Trommelen (de Volkskrant van DPG), Edwin Kreulen (Trouw, DPG) en Huub Evers (De Limburger, Mediahuis) elkaar op uitnodiging van NRC in een vergaderruimte in Den Bosch. Op tafel staan Bossche bollen die even later met precisie zullen worden opengesneden. Als laatste arriveert Karin de Ruyter van de Belgische krant De Standaard (Mediahuis). De enige ombudsvrouw van vandaag – overigens is het uit het Zweeds afkomstige woord ombudsman van origine genderneutraal.

De ‘ombuds’, zoals De Ruyter het noemt, is een onafhankelijk loket voor lezers met klachten en vragen. Hij/zij heeft een rubriek in de krant waarin journalistiek-ethische vraagstukken worden behandeld. Soms op eigen initiatief, meestal op verzoek van lezers. Wat die lezers zoal bezighoudt? Trommelen somde het onlangs op in zijn rubriek: „Beste Ombudsman, moeten óók columnisten zich niet gewoon aan de feiten houden? Mogen uw redacteuren handelen in aandelen of bitcoins? Kunnen redactieleden bijklussen voor een politieke partij? En nu ik toch bezig ben: hoe zit het met de publicatie van foto’s met seks of geweld? (…) Tot slot mijn belangrijkste punt: kunt u alstublieft iets doen aan de slechte bezorging van de krant?”

Vandaag zijn de ombudsen voor iets anders samen: een gesprek over het ‘duopolie’, ter afsluiting van deze vierdelige serie in NRC daarover. Trommelen krijgt een „gestaag stroompje” brieven en mails over het onderwerp, dat de laatste tijd groeit. De vrees leeft dat het feit dat kranten bij dezelfde bedrijven horen betekent dat zij ook hetzelfde (moeten) schrijven. „Ik merk dat mensen worden getriggerd wanneer bij twijfelachtige media als De Andere Krant grafiekjes verschijnen van: kijk eens, twee bedrijven hebben alle Nederlandse media in handen.” Edwin Kreulen van Trouw haakt vol herkenning in: „En dan zijn het ook nog eens Belgen. En het World Economic Forum zit er ook achter.”

Karin de Ruyter (1958) startte in 1988 als redacteur Economie bij De Standaard. Ze was daarna onder andere correspondent in Berlijn, nieuwsmanager en chef buitenland, om er in 2019 ombudsvrouw te worden.

Foto John van Hamond Edwin Kreulen (1967) begon bij universiteitsblad Folia, waar hij nog even de mentor was van huidig NRC-ombudsman Arjen Fortuin. In 1996 begon hij bij Trouw, waar hij onder meer redacteur onderwijs en bijlagechef was. In 2019 werd hij er ombudsman.

foto John van Hamond Karin de Ruyter (ombudsvrouw bij De Standaard) en Edwin Kreulen (ombudsman bij Trouw).

Twee weken geleden kreeg Trommelen weer zo’n brief, naar aanleiding van een reconstructie in de Volkskrant over het ontslag van DPG-topman Jaak Smeets in 2016. De podcast Gijrath & De Vlieger had in februari gemeld dat Smeets destijds weg moest wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar hadden DPG-kranten Trouw, Het Parool en de Volkskrant destijds niet over gepubliceerd. Hun hoofdredacteuren was het door de toenmalig CEO wel verteld, maar off the record. Trommelen parafraseert wat de lezer hem hierover schreef: „Een van mijn familieleden is een wappie en klaagt voortdurend over het duopolie. Ik zei altijd: dat valt wel mee. Nu heb ik deze reconstructie gelezen, en het klopt dus!”

‘Het’ zou dan zijn: dat kranten worden gesouffleerd door hun directie. Trommelen noemt het verzwijgen van de reden van Smeets’ ontslag een „hoogst uitzonderlijke situatie”: hoofdredacteuren krijgen écht niet van de directie te horen wat ze wel en niet mogen laten schrijven. Dat heeft hij de lezer ook teruggemaild. Maar kwalijk vindt hij het incident wel, net als Kreulen. „Trouw heeft destijds wel gemeld dat Smeets vertrok. Maar niet met de ware reden erbij, die meldden we pas in februari en dat geeft achteraf een raar gevoel.”

Karin de Ruyter hoort het licht verbaasd aan. De reden van Smeets’ ontslag was op Belgische redacties al die jaren al „publiek geheim”. „Eigenlijk komt dat neer op zelfcensuur.” De Volkskrant leek met de reconstructie te willen zeggen: wij gaan dit pijnlijke onderwerp niet uit de weg. Trommelen vond dat wijs. „Maar het blijkt dus dat je je er ook kwetsbaar meemaakt, getuige deze lezersvraag.”

Moeten kranten nadrukkelijker duidelijk maken dat ze zich niet de les laten lezen door hun directies? Trommelen: „Wij als ombudslieden moeten dat zeker doen. Ik heb daarom ook een keer over dit onderwerp geschreven. Dat wij niet aan de leiband van het concern lopen.”

Kreulen aarzelt. „Je loopt het risico dat complotdenkers zich bevestigd zien in hun gelijk als je tegen ze ingaat.”

De Limburger kreeg een poosje geleden vragen van lezers over het feit dat een oud-commissaris van de Koning voor Limburg in de Raad van Commissarissen van de Limburgse dépendance van Mediahuis zit. „Waarom kan ik [hierover] geen informatie vinden in de krant en op de website?”, vroeg een lezer aan ombudsman Huub Evers. Die oordeelde dat dit soort informatie inderdaad beter vindbaar moet zijn. „Het raakt aan je geloofwaardigheid als krant. Je wilt niet dat lezers kunnen zeggen: ‘waarom kom ik in de krant over onderwerp X niets tegen maar op die en die website wel?’ en dan geen goed antwoord hebben.”

Kan ik korting krijgen?

Veel vaker krijgt Evers lezersbrieven over iets anders: het feit dat er artikelen uit De Telegraaf en in mindere mate NRC en De Standaard in De Limburger staan. „Abonnees vragen dan: ik heb ook een abonnement op NRC en kom in De Limburger met enige regelmaat dezelfde artikelen tegen. Kan ik geen korting krijgen?” Gelach aan tafel.

Toen De Limburger twee jaar geleden kopij uit De Telegraaf ging overnemen vreesden sommige lezers rechtse sensatiejournalistiek in hun dagblad. Die vrees is onterecht gebleken, zegt Evers. Hij denkt dat kopij-uitwisseling de identiteit van De Limburger juist kan versterken. De krant neemt het relatief neutrale binnenland-, buitenland- en sportnieuws over van grote Mediahuis-zusters zodat ze haar eigen menskracht op het Limburgse nieuws kan zetten. Én haar voor een regionaal dagblad uitzonderlijke zespersoons-onderzoeksredactie. „Nieuws over Louis van Gaal kunnen we dan gerust overlaten aan De Telegraaf.” Maar ook hierbij is volgens Evers meer transparantie gewenst. In zijn krant is overwegend onduidelijk welke artikelen uit andere kranten afkomstig zijn. Bij een deel staat de omfloerste aanduiding ‘van onze verslaggever’. „Ik heb de hoofdredactie opgeroepen om alle stukken die van elders komen als zodanig aan te duiden.”

Karin de Ruyter vult aan dat kopijdeling kwetsbaar maakt voor journalistieke missers. Ze vertelt hoe De Standaard in januari een NRC-artikel over het onderzoek naar het verraad van Anne Frank overnam. Al binnen een dag kwam een storm aan kritiek op het onderzoek los en schreef NRC een vervolg. Maar De Standaard schreef over die kritiek pas vier dagen later. „Dat is het gevaar: op de redactie voelt niemand zich verantwoordelijk voor zo’n overgenomen stuk en wordt niet goed in de gaten gehouden of er een follow-up komt.”

Gedachtegoed faciliteren

De Volkskrant neemt „godzijdank” geen stukken van andere kranten over, zegt Trommelen. „Het wordt daardoor volstrekt onduidelijk wat je onderscheidt.”

De krant deelt wel uit, aan andere DPG-titels, maar ook daarbuiten tegen betaling aan het kleine christelijke Nederlands Dagblad, dat buiten de twee grote concerns valt. Trommelen plaatst bij dat laatste vraagtekens. „Je verkoopt je kopij aan een krant die ideologisch ver van jou staat en je faciliteert ze daarmee om gedachtegoed dat zij belangrijk vinden, zoals een conservatieve houding tegenover abortus, te verspreiden. Moet je daar als Volkskrant bij helpen? Ik vind van niet.”

Edwin Kreulen wil ervoor waken om elke kwestie in de journalistiek op te hangen aan het ontstaan van grote concerns. Wel is volgens hem duidelijk dat je moet oppassen dat je identiteit als krant er niet onder lijdt. Voor Trouw, veel kleiner dan stalgenoten als de Volkskrant en het Algemeen Dagblad, is de grote DPG-paraplu daar niet bevorderlijk voor, stelt hij. Trommelen kijkt sceptisch en buigt zich naar hem toe. „Leg eens uit?”

Kreulen: „Nadat we door DPG werden overgenomen (in 2009, red.) beleefden we een cultuurschok. We hadden in het verleden veel ‘eilandjes’: redacteuren mochten schrijven wat ze wilden. Het model van DPG is centrale sturing door nieuwsmanagers die van tevoren uitzetten wat er geschreven moet worden. Zij hebben een algemenere blik dan de aparte deelredacties.” En daar zitten vaak wel de specialisten die de identiteit van de krant – vrijzinnig-protestantse wortels en focus op duurzaamheid – bewaken, legt Kreulen uit.

Jeroen Trommelen (1956) begon bij De Stem (later opgegaan in BN/de Stem) en werkte daarna 37 jaar bij de Volkskrant, waarvan lang als onderzoeksjournalist. Daarna leidde hij vijf jaar onderzoeksplatform Investico. Op 1 januari werd hij ombudsman van de Volkskrant.

Foto John van Hamond Huub Evers (1947) werkte van 1980 tot 2012 aan de journalistenopleiding in Tilburg als docent media-ethiek en later ook lector. Ook was hij acht jaar lid van de Raad voor de Journalistiek. Sinds 2016 is hij de eerste ombudsman van De Limburger.

Foto John van Hamond Jeroen Trommelen (ombudsman de Volkskrant) en Huub Evers (ombudsman De Limburger).

Trommelen is niet per definitie tegen ‘centrale sturing’. „Het heeft ook een einde aan hobbyisme van redacteuren gemaakt en in een aantal gevallen alertere journalistiek opgeleverd.” Hij ziet een groter bezwaar. „Hoofdredacteuren worden bij DPG mede benoemd door de directie. Die heeft een voorkeur voor mensen die zakelijker naar nieuws kijken en niet uitgesproken links of rechts zijn.” Zelf pleit Trommelen juist voor meer ideologisch reliëf bij de Volkskrant, de ooit links-katholieke vakbondskrant die later centristischer werd. „Ik zou meer debat over de koers toejuichen.”

Mediahuis en DPG groeien steeds groter: vorig jaar maakten ze recordwinsten van respectievelijk 117 en 228 miljoen. De Ruyter spreekt van een „vlucht naar voren” van Mediahuis. „We worden almaar groter om met schaalvoordelen de kosten te drukken. We zitten al in Ierland, Duitsland en Luxemburg. Wat wij bij De Standaard merken van die schaalvergroting is dat we op het vlak van nieuwe systemen en apps onze beurt moet afwachten.”

Dat zag ook Trommelen toen hij dit jaar na vijf jaar terugkeerde bij de Volkskrant. „Ik merkte dat de krant nog veel meer dan eerst een filiaal was geworden van DPG. Ik zou bijvoorbeeld erg voor een speciaal blok over duurzaamheid en klimaat op de site zijn. Het antwoord is dan: dat gaat op een verlanglijstje voor DPG.”

Kopje onder

Trommelen is op zich geen tegenstander van mediaconcentratie – hij wijst erop dat er waarschijnlijk veel titels kopje onder zouden zijn gegaan als zij niet waren overgenomen – maar wél kritisch op DPG als bedrijf. Bijvoorbeeld toen het vorig jaar „uit winstbejag” een drukkerij sloot waardoor de huidige bezorgproblemen – door een tekort aan bezorgers worden kranten vaak te laat bezorgd – nu extra groot zijn.

Om die problemen te verminderen gingen bij veel kranten de ‘zaktijden’ omlaag; het tijdstip waarop de krant naar de drukker gaat werd vervroegd. Daardoor kan nieuws dat laat binnenkomt niet meer worden afgedrukt. Bijvoorbeeld toen op een vrijdagnamiddag Salman Rushdie werd neergestoken. Edwin Kreulen kreeg boze mails dat Trouw dit niet groot op de voorpagina zette. „Wij zakken op vrijdag tegenwoordig al om kwart over zeven. De steekpartij gebeurde te kort daarvoor om er nog mee uit te pakken. De lezer weet niet dat dat een DPG-beslissing is en geen Trouw-beslissing.”

De krantenlezer heeft steeds minder te maken met een krant en steeds meer met een uitgever. Wie online een of meerdere DPG-kranten of -sites als NU.nl wil lezen, moet één DPG-profiel aanmaken. En als een abonnee belt met een klacht over de bezorging, komt hij/zij uit bij een DPG-klantenservice. „Een lezer van Trouw verwacht dat iemand van Trouw opneemt en zegt: wordt geregeld.”

Voor Kreulen was toenemende werkdruk in de journalistiek reden om ombudsman te worden. De meeste journalistieke fouten ontstaan onder tijdsdruk, zegt hij. Ook voor zijn kritische vragen aan de redactie is niet altijd gelegenheid: men is druk met de krant van de volgende dag. De hoofdredactie van Trouw had niet in de gaten dat Kreulens termijn als ombudsman onlangs afliep, waarna hij bij uitzondering een tweede termijn kreeg. „De hoofdredactie is behalve met de productie van de krant ook nog razend druk met onderhandelen met de directie over bijvoorbeeld die zaktijden.”

Door al die drukte op redacties komt het denken over ethiek pas aan het einde, terwijl dat wel belangrijk is, zegt Kreulen. „Alles wat wij andere organisaties verwijten doen wij zelf vaak net zo goed. Bijvoorbeeld als er een mail van een lezer kwijtraakt. Hoe vaak schrijven we niet dat er in Den Haag een bonnetje is kwijtgeraakt?” Krijgt hij daardoor als journalist meer begrip voor Mark ‘geen actieve herinnering’ Rutte? Kreulen: „Daar wil ik niet op gequoot worden.” Gelach.

Evers is het met hem eens. „Anderen de maat nemen, dat kunnen journalisten goed. Maar als het over onszelf gaat wordt het allemaal een beetje moeilijk.”

Als het om je eigen uitgever gaat komt er nog eens een extra laag ongemak bovenop. „De ombudsman is ook een beetje daarvoor”, concludeert Trommelen. „Om daar lak aan te hebben.”

Met medewerking van Karel Smouter.