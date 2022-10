Oekraïne bevrijdt stadje Lyman in door Poetin opgeëist gebied

Daags nadat de Russische president Poetin de eenzijdige ‘annexatie’ bezegelde van vier regio’s in Oekraïne, zijn de strijdkrachten van dat land er dit weekeinde in geslaagd om een stad binnen dit nu door Rusland geclaimde gebied na maanden te bevrijden van haar bezetters.

Het stadje Lyman, dat voor de Russen van groot strategisch belang is voor de bevoorrading van hun bezettingsmacht in Oost-Oekraïne, zou zondag na dagen van hevige gevechten volledig in Oekraïense handen zijn gevallen.

President Volodymyr Zelensky meldde die herovering zondag in een videoboodschap op sociale media. Zaterdag was al duidelijk dat Oekraïense militairen de stad waren binnengetrokken, maar Zelensky zei zaterdagavond dat er nog steeds in en rond de stad werd gevochten.

De afgelopen week omsingelden Oekraïense militairen Lyman, dat in de regio Donetsk ligt. Het Kremlin maakte zaterdagmiddag bekend dat militairen in de stad zich terug hadden getrokken om naar „kansrijkere fronten” te worden gedirigeerd - een impliciete erkenning van de nederlaag.

Beroepssoldaten en reservisten

Volgens Britse inlichtingendiensten hebben de Russen flinke verliezen geleden bij de slag om Lyman. De stad zou zijn bewaakt door een onderbemande groep beroepssoldaten, aangevuld met reservisten. Bij de terugtrekking uit het gebied richting het oosten zouden de Russische militairen bovendien zwaar bestookt zijn met Oekraïens artilleriegeschut.

Volgens sommige, niet onafhankelijk bevestigde berichten, zouden tot wel circa vijfduizend ingesloten Russische militairen krijgsgevangen genomen kunnen worden in en rond Lyman.

Onduidelijk is hoe Moskou zal reageren nu het stadje is heroverd door Kiev. Vrijdag annexeerde Poetin tijdens een toespraak en ceremonie de vier Oost-Oekraïense regio’s, waaronder Donetsk. In zijn fel getoonzette rede zei hij een aanval op de nu door hem geclaimde gebieden te beschouwen als een aanval op Russisch grondgebied.

Zaterdagmiddag riep de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov de Russische president via Telegram al meteen op om na de nederlaag in Lyman een klein, zogenoemd ‘tactisch’ kernwapen in te zetten.

Vrijdag pakte een Russische patrouille directeur Ichor Moerasjov van de Oekraïense kerncentrale in Zaporizja op. Onduidelijk is waar hij naar toe is gebracht. De kerncentrale – de grootste van Europa en eigendom van staatskernenergiebedrijf Energoatom – ligt in een van de vier regio’s die Poetin nu als Russisch grondgebied beschouwt. Rusland heeft nog niet gereageerd op de berichten over de ontvoering van Moerasjov.

