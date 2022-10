In zijn opiniestuk De academische vrijheid staat niet alleen in de VS onder druk (28/9) waarschuwt Jules van Binsbergen ervoor dat de academische vrijheid bedreigd wordt door politiek gemotiveerde onderzoeksagenda’s en zelfcensuur van studenten en staf. „De overgrote meerderheid van faculteitsleden”, aldus Van Binsbergen, „geeft inmiddels aan links of marxist te zijn”, en daardoor zouden ze niet in staat zijn om open te staan voor argumenten uit het andere kamp, terwijl de rest uit angst voor repercussies zijn mond houdt.

Thijs Lijster is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het is het zoveelste stuk waarin betoogd wordt dat ‘wokisme’, politieke correctheid en linkse intellectuelen de grootste gevaren voor de gedachtevrijheid zijn. Geheel losgezongen van de werkelijkheid, want aan Nederlandse universiteiten zal je sinds de jaren negentig met een lantaarntje moeten zoeken naar marxisten, terwijl de mythe van de universiteit als links bolwerk al lang ontkracht is door empirisch onderzoek (onder andere van socioloog Herman van de Werfhorst). Voor zover er dan marxisten rondlopen, dan moet helaas gezegd worden dat ze er weinig van bakken, want we zien al jaren juist een verrechtsing van het politieke landschap en publieke debat. We kunnen de complottheorie dan ook beter omdraaien: terwijl de reële invloed van links afneemt, vindt men hooguit een uitlaatklep of toevluchtsoord in intellectuele milieus. Daar wordt het ‘marxisme’ evenwel vooral in woord, maar weinig in daad beleden.

Maar laat ik, vanuit de hoek waar de klappen vallen, eens reageren met een klassieke marxistische analyse, en stellen dat niet linkse wetenschappers maar het kapitaal de grootste bedreiging voor de universiteit en het kritische denken vormt.

Onderfinanciering

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen concludeerde in een publicatie een paar jaar geleden al dat de academische vrijheid inderdaad onder druk staat, maar vooral door de onderfinanciering van fundamenteel onderzoek en een door de overheid gestimuleerde, zo niet afgedwongen, samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven. Ook Vrij Nederland liet in een reeks artikelen uit 2021 zien dat bedrijven als Unilever en Friesland Campina een flinke stempel drukten op onderzoek binnen de Universiteit van Wageningen; onderzoeken die niet in de kraam van dergelijke multinationals te pas kwamen, werden niet, of niet langer, gefinancierd. Analyses zoals die Van Binsbergen helpen daarbij allerminst: ze zijn koren op de molen van rechtspopulisten die altijd wel een stok kunnen gebruiken om de laatste restjes kritisch denken uit de universiteit weg te slaan, of van de neoliberalen die van de universiteit het liefst een research & development afdeling van de BV Nederland willen maken.

Het opiniestuk van Van Binsbergen is niet alleen uitermate tendentieus, het getuigt bovendien van een naïef beeld van wat wetenschap is en doet, en hoe wetenschap samenhangt met macht. Die samenhang gaat niet enkel over politieke meningen, handtekeningen onder petities, of stemvoorkeuren (waar VVD-Kamerlid, inmiddels VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg een paar jaar geleden nog onderzoek naar wilde doen), maar reikt veel verder en gaat verder terug.

Lees ook: ‘Wokeness’ op de universiteit: Mag de docent nog beelden uit Aladdin gebruiken?

Van Binsbergen roemt de Verlichting als het moment waarop waarheidsvinding het hoogste doel werd, maar vergeet daarbij te vermelden dat wetenschap in de moderne tijd altijd al nauw verweven was met politieke en economische macht. De rechtswetenschap, en de nieuw ontwikkelde ideeën van privé-eigendom van Verlichtingsdenkers als John Locke en Hugo de Groot, werden gebruikt om de kolonisatie van de ‘nieuwe’ wereld en de slavenhandel te legitimeren. Talen- en cultuurstudies werden veelal in de negentiende eeuw opgericht ten behoeve van het ontwikkelen van een nationale identiteit. De statistiek (letterlijk de ‘wetenschap van de staat’) bracht de populatie in kaart, teneinde die gezonder en productiever te maken.

Neutraliteit

Voor de duidelijkheid: dat zijn geen redenen om deze wetenschappen te diskwalificeren, maar het roept wel vragen op over hun ‘neutraliteit’. En het maakt het moord en brand roepen wanneer wetenschappers hun handtekening onder ‘politieke verklaringen’ zetten nogal buitenproportioneel. In plaats van de wetenschap voor te stellen als een helikopter die van grote hoogte boven de werkelijkheid zweeft, komt het er juist op aan de rol van de universiteit als instituut, en van jezelf als wetenschapper, te erkennen en je daar kritisch toe te verhouden. Voor die kritische houding muntte Max Horkheimer ooit de term ‘kritische theorie’ (juist, van de gevreesde Frankfurter Schule).

Wat in de discussies over politieke correctheid en ‘linkse wetenschap’ opvalt, is dat die bijna altijd uitsluitend gaan over de geestes- en sociale wetenschappen (ironisch genoeg juist die domeinen die tegenwoordig misschien wel de minste directe invloed hebben op de politiek en de economie). Hoe zit het met de ‘agenda’s’ van rechtswetenschappers, economen, bedrijfskundigen, engineers, psychologen, farmaceuten, enzovoorts? Of met Van Binsbergens eigen onderzoek, dat zich volgens zijn website toespitst op asset pricing? Volgens Van Binsbergen is dit natuurlijk allemaal ‘neutrale’ wetenschap. Maar dat komt omdat hij geen oog heeft voor de wijze waarop wetenschap altijd al ingebed is in een politieke structuur, en misschien juist des te meer waar ze zich niet expliciet politiek uitspreekt. Feiten en cijfers spreken immers voor zich?

Politieke agenda

Antonio Gramsci, nog zo’n vermaledijde marxist, noemde deze wetenschappers de ‘organische intellectuelen’ van de bestaande orde: net zoals de clerus in de Middeleeuwen, kunnen ze des te succesvoller de status quo ondersteunen en in stand houden omdat ze niet herkend worden als politiek beladen, omdat ze zich met de ‘natuurlijke’ orde der dingen bezighouden. Maar ondertussen gingen neoklassieke economen decennialang uit van de noodzaak van economische groei, of waren chemici bezig met het ontwikkelen van nieuwe brandstoffen en plastics. Ligt aan dergelijke wetenschap soms geen politieke agenda ten grondslag? Een agenda die misschien eerder bepaald wordt door vragen die niet gesteld worden?

Dus ja, laten we het vooral hebben over de ‘politieke agenda’ van de wetenschap en het ideologisch gehalte op universiteiten, maar laten we die discussie dan wel in haar volle breedte voeren en erkennen dat ideologie juist op die plekken schuilt die ogenschijnlijk politiek neutraal zijn.