Manager tbs-kliniek-in-crisis: ‘We juichen het toe als medewerkers meldingen doen’

Het eerste incident was gemeld in april. Een vrouwelijke tbs-patiënt van de Oostvaarderskliniek in Almere vertelde slachtoffer te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een behandelaar. Er volgde onderzoek en begin september kreeg de medewerker ontslag. In dezelfde maand – incident twee – stelde de kliniek een leidinggevende op non-actief wegens grensoverschrijdend gedrag richting meerdere medewerkers. Daarna ontsloeg ze – incident drie - een andere medewerker wegens een seksuele relatie met een tbs-patiënt en stopte ze – incident vier – om dezelfde reden de stage van een stagiair. Er zijn nog meer aanwijzingen van grensoverschrijdend gedrag, maar die zijn nog in onderzoek.

Zoveel incidenten in zo’n korte tijd: heten het dan nog wel ‘incidenten’ of is er sprake van een structureel probleem? Voor die vraag ziet het ministerie van Justitie en Veiligheid zich gesteld nu het in haar eigen kliniek – de Oostvaarders is samen met Veldzicht de enige tbs-instelling die direct onder het gezag van het ministerie valt – zo mis is gegaan.

Nadat vorige week de incidenten in de media naar buiten kwamen stuurde minister voor rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) een brief aan de Tweede Kamer waarin hij constateerde dat er zowel voor patiënten als voor medewerkers in de Oostvaarderskliniek momenteel een onvoldoende veilig leef- en werkklimaat heerst. Weerwind gelastte een intern onderzoek onder leiding van een externe voorzitter en heeft de kliniek gevraagd een verbeterplan op te stellen.

Intussen is ook de directeur, Hendrik Jan van der Lugt, gestopt. „Om persoonlijke redenen”, volgens de kliniek. „En vanwege de geringe draagkracht voor de veranderopgaven die er liggen.”

Angstcultuur

En die opgaven liggen er, al jaren. In 2019 vertelden behandelaren in NRC dat in de kliniek sprake was van een angstcultuur en een onveilig werkklimaat. Sommigen voelden zich buitengesloten, gepest, maar ze durfden zich vanwege de interne, gesloten bedrijfscultuur tegenover leidinggevenden niet uit te spreken.

Een jaar later constateerde de Inspectie Justitie en Veiligheid naar aanleiding van een incident waarbij een patiënt met proefverlof een oud-medepatiënt om het leven bracht dat het in de kliniek ontbrak aan „forensische scherpte”. Het was een gevolg van onvoldoende interne communicatie en regie en een gebrek aan personeel. In de kliniek werkte mede door een uitloop van ervaren krachten en algemene krapte op de arbeidsmarkt relatief veel jong, onervaren personeel en het verloop was hoog. De Oostvaarderskliniek stelde ook toen een verbeterplan op.

Het is nog de vraag in welk licht de laatste incidenten moeten worden bezien. Voormalig directeur Hendrik Jan van der Lugt is niet bereikbaar voor een reactie, wel Marije Stokkel, lid van het management van de Oostvaarderskliniek. In het bijzijn van twee woordvoerders – één van de kliniek en één van het ministerie – geeft ze toelichting.

Incidenten of een structureel probleem?

Marije Stokkel: „Het is moeilijk om één oorzaak aan te wijzen. Het is daarom ook dat wij de externe frisse blik die ons door de minister nu wordt aangereikt, omarmen. Het nieuwe onderzoek is juist de blik die nodig is om ons te begeleiden in het proces hoe met een daadkrachtig antwoord te komen.”

Maar wat ziet u dan als oorzaak?

„We hebben te maken met een arbeidsmarktuitdaging op dit moment, een complexer wordende doelgroep, de gevolgen van corona, wachtlijsten in de tbs. Externe invloeden zijn niet uit te sluiten als oorzaak van deze situatie. Maar ik kan het nu niet pinpointen. Daarvoor is onderzoek nodig en een interim-directeur met een frisse blik om ons te begeleiden in de cultuuromslag die nodig is.”

Wat is er volgens u dan nu niet goed aan de cultuur?

„Je ziet dat er in korte periode veel naar boven is gekomen. Het kantelpunt kwam in het voorjaar, toen medewerkers zagen dat de kliniek daadkrachtig optrad tegen de therapeut waarover de eerste melding kwam in april. Dat schiep ook voor andere medewerkers ruimte om incidenten te melden en dat juichen we toe. Het draagt bij aan een veilig leefklimaat en dat moeten we nu vasthouden.”

Blijkbaar werd dat leefklimaat daarvoor niet als veilig ervaren.

„Ik ken de signalen uit 2019, maar we moeten ons nu richten op de toekomst.”

Wat is er in de kliniek veranderd sindsdien?

„We hebben enorm geïnvesteerd in forensische scherpte, transparantie, deskundigheidsbevordering, intervisie, monitoring, ondersteunende oplossingen. En als het gaat om meer personeel aantrekken: er is een Task-force Forensische Zorg waar we gebruik van kunnen maken. Zeker in de laatste maanden hebben we een groot deel van de vacatures kunnen vervullen.”

Lukt het ook om personeel te behouden?

„Het verloop wisselt per periode. Mensen behouden gaat over wat individuele medewerkers nodig hebben, wat nodig is om ze op te leiden en deskundig te houden. Binden en boeien: daar zetten we vol op in.”

Dat is de theorie. Maar wat is de praktijk? Zijn werknemers tevreden?

„Je kunt je voorstellen dat de huidige situatie een enorme impact heeft op de kliniek. Je ziet bij medewerkers een enorme drive om het werk uit te voeren, maar het is onprettig om je werkgever op deze manier in het nieuws terug te zien, en het is vervelend om te zien dat deze incidenten in je eigen kliniek hebben gespeeld.”

Hoe ontstaat zoiets eigenlijk, een relatie tussen patiënt en behandelaar?

„Het is niet ondenkbaar dat in een gesloten setting gevoelens voor de medemens ontstaan. Maar het is wel ongewenst, onacceptabel. Het stelt de behandelrelatie onder druk. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze met ons kunnen praten, liefst voordat het punt van een onacceptabele situatie is bereikt. Juist daarom is een veilig werkklimaat van belang.”