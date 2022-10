Ineens is AZ koploper na blamages van Ajax en PSV

Ze hadden het allebei niet zien aankomen, Ajax-coach Alfred Schreuder en PSV-trainer Ruud van Nistelrooij. Hun ploegen wisten zaterdagavond allebei niet te winnen. PSV ging hard onderuit bij Cambuur Leeuwarden (3-0) en Ajax kwam in de eigen Johan Cruijff Arena niet verder dan 1-1 tegen Go Ahead Eagles.

„Dit is een pijnlijke en harde nederlaag. Die zullen we moeten incasseren, er zit niets anders op”, zei Van Nistelrooij in Leeuwarden, waar zijn ploeg geen moment in de wedstrijd zat. Er werden weinig kansen gecreëerd en Van Nistelrooij was aan de zijlijn zichtbaar geïrriteerd. Na rust werd Cambuur steeds brutaler en kwam de ploeg in de 54ste minuut op voorsprong. Silvester van der Water schoot van grote afstand met links hard raak. In de slotfase besliste Go Ahead het duel, door nog twee keer te scoren.

Het leek logisch dat Ajax de koppositie in de Eredivisie weer zou overnemen van PSV. De Amsterdammers kwamen later op de zaterdagavond in actie, tegen Go Ahead Eagles.

‘Je schaamt je kapot’

Maar ook Ajax speelde slordig en oogde gemakzuchtig. Via Davy Klaassen kwam Ajax vlak voor rust nog wel op 1-0, maar het lukte de Amsterdammers vervolgens niet om de score uit te breiden. Twaalf minuten voor tijd was het Willum Willumsson die de 1-1 maakte. Klaassen was na afloop woedend. „Je schaamt je kapot als je 1-1 tegen Go Ahead speelt”, zei hij voor de camera van ESPN.

Zijn coach Schreuder bleef rustiger. „Als je naar de wedstrijd kijkt, moet je met 1-0 of 2-0 winnen”, zei hij. „Het was geen hele goede wedstrijd van ons, maar ik had niet het idee dat Go Ahead aan het aandringen was. Het paste niet in het beeld van de wedstrijd dat het 1-1 zou worden.”

Het was de derde wedstrijd op rij (na nederlagen tegen Liverpool in de Champions League en AZ in de competitie) die Ajax niet won. Schreuder: „Of ik nerveus begin te worden? Waarom zou ik nerveus moeten zijn? Ik vind dat we beter moeten spelen, daar kijken we naar.”

AZ en Feyenoord konden profiteren van het puntverlies van de koplopers. Dat lukte alleen AZ, dat met 4-1 won van FC Groningen en nu lijstaanvoerder is. Trainer Pascal Jansen zei na afloop dat hij „heel trots” is op zijn ploeg.

Feyenoord liet de kans om dichterbij te komen liggen en kwam op bezoek bij NEC niet verder dan een 1-1 gelijkspel. In de blessuretijd leek Feyenoord nog te winnen. NEC-doelman Jasper Cillessen schoot de bal tegen Feyenoorder Santiago Giménez aan, die net buiten het strafschopgebied stond. De Mexicaan scoorde, maar er was al afgefloten. Feyenoord-coach Arne Slot wilde het verlies er niet aan wijten: „Ik denk dat ik me vooral moet focussen op waar wij invloed op hebben en zo min mogelijk hier iets van moet vinden.”