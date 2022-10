De samenleving verhardt. Het geweld tegen brandweer, conducteurs, politie en vele andere publieke dienstverleners is toegenomen. Ook wij maken ons grote zorgen over deze ontwikkeling. Om de plegers van deze vorm van geweld te stoppen moet in ieder geval straf op maat worden geleverd. Hard of zacht, maar vooral passend.

Boris Dittrich (D66), Jeroen Recourt (PvdA) en Gala Veldhoen (GroenLinks) zijn lid van de Eerste Kamer.

In de Eerste Kamer wordt dinsdag (4/10) een wet behandeld die het de rechter verbiedt om (alleen) een taakstraf op te leggen als iemand geweld heeft gebruikt tegen medewerkers van brandweer, politie en ambulances. Het doel van de wet, het terugdringen van geweld tegen publieke dienstverleners, is goed. Het middel deugt alleen niet. Het leidt tot onrecht en willekeur. Niet voor niets zijn de rechtspraak, advocatuur en reclassering fel tegen deze wet.

Een voorbeeld van en uit de rechtspraak: de politie belt aan bij een geval van geluidsoverlast. Een vrouw, verstandelijk beperkt, doet open, schrikt van de geüniformeerde agenten en gooit direct de deur weer dicht met de voet van agent er nog tussen. Het incident is uitgebreid besproken tussen de vrouw en haar woonbegeleider en ze heeft veel spijt. Als deze zaak voor de rechter komt moet de rechter een gevangenisstraf opleggen volgens deze nieuwe wet. Wie wordt daar beter van?

Geen maatwerk

Waarom leidt dit taakstrafverbod 100 procent zeker tot onrecht? Daar zijn meerdere redenen voor. Allereerst kan de rechter in sommige gevallen dus geen maatwerk meer leveren. De straf die zij moet opleggen is dan te hoog of te laag. De politiek bepaalt het speelveld van de strafrechter met algemene regelgeving. Binnen deze lijnen zoekt de rechter naar de optimaal rechtvaardige uitkomst in het individuele geval. De rechter kent immers alle feiten en omstandigheden. Iedere zaak is weer anders.

Met deze wet gaat de wetgever op de stoel van de rechter zitten door te bepalen dat een bepaalde straf – de taakstraf – niet meer mag. Sommigen doen een taakstraf af als iets onbeduidends, maar de taakstraf heeft zich ontwikkeld tot een serieuze, volwaardige straf die de samenleving dient. Uit onderzoek blijkt dat recidive na een taakstraf over het algemeen geringer is dan na een kortdurende gevangenisstraf.

Naast het onrecht dat hiervan het gevolg is, is dit ook een gebrek aan vertrouwen in de rechter. En ook dat is ten onrechte, want uit onderzoek na onderzoek blijkt dat burgers die over dezelfde feiten beschikken als de rechter ongeveer gelijk straffen.

Waarom leidt dit taakstrafverbod zeker tot willekeur? Omdat het doel is alle publieke dienstverleners te beschermen in hun belangrijke werk maar de wet zich beperkt tot agenten, ambulancepersoneel en brandweermannen. Is een politieagent met een blauw oog erger dan een leerkracht of conducteur met net zo’n blauw oog? Onderscheid in strafmaat is niet uit te leggen. Niet aan de leerkracht in de klas met een boze ouder. Niet aan de held die zo dapper is een mishandeling te stoppen. Niet aan de beveiliger die op een politietaak is ingezet. Onderscheid is niet in een algemene regelgeving te maken zonder te vervallen in willekeur. Juist hier is maatwerk door de rechter nodig.

De wet verkleint de ruimte van de rechter en getuigt daarmee van wantrouwen, wat niet terecht is. Uit onderzoek blijkt dat in vrijwel geen gevallen waarbij sprake is van geweld tegen dienstverleners uitsluitend een taakstraf is opgelegd. De rechter straft al flink, maar heeft als de feiten en omstandigheden daartoe aanleiding geven de ruimte om een taakstraf op te leggen. Zorg dat aangiftes van geweld snel worden opgepakt en verdachten snel worden berecht. De pakkans moet stijgen. Terecht wil de regering dienstverleners zo goed mogelijk beschermen, maar die bescherming bied je door een goed functionerende strafrechtketen en niet door de handen van de rechter te binden.

Regering, trek deze wet terug. Laat zien dat er is geleerd van het kindertoeslagschandaal. Laat ruimte voor maatwerk en laat zien dat er geluisterd wordt naar de vele dringende adviezen van organisaties uit het veld om dit niet te doen. Laat zien dat resultaat voor retoriek gaat. Laat zien dat de veiligheid van álle publieke dienstverleners u aan het hart gaat.