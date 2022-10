Beller: Willem Alexander

Gebeld: Mark Rutte

Datum: 01.10.2022

Tijdstip: 22.19

Lengte gesprek: 00.02.42

W.A.: Mark! Met mij. Hoe zit het? We gaan gewoon naar Qatar, toch?

Rutte: Majesteit! Kan ik u misschien zo terugbellen?

W.A.: We zijn al aan het bellen, toch? Gaan we naar Qatar of niet? We zijn al niet naar Griekenland gegaan, de gouden koets is exit. Qatar moet doorgaan, kom op.

Rutte: Eh… Griekenland bent u wel geweest meen ik?

W.A.: Ja, nu wel, maar die andere keer niet. Hoe zit het? Gaan we of niet? We gaan hoor. Máxima wil weten of ze nog hoofddoeken moet inslaan bij de drieduizend die ze al heeft. En van die jurken. Je weet wel. Die lange.

Rutte: Nou, de Tweede Kamer heeft hierover gestemd. Ze willen geen delegatie naar Qatar, hè?

W.A.: Dat was een jaar geleden!

Rutte: Het kabinet twijfelt… ze overwegen iemand van minder statuur te sturen. Kon niet helder. We moeten even afwachten.

W.A.: Kan niet helder? We kijken hier al maanden naar uit. Heb je gezien wat een k-jaar dit is?

Rutte: Ik begrijp het, ik begrijp het.

W.A.: Waarom kan het niet helder? Wie van lager statuur?

Rutte: Kon nie helder. Kan ik u zo terugbellen?

W.A.: Wat niet? Tegen jou kunnen ze dat toch gewoon zeggen?

Rutte: Conny Helder, zo heet ze.

W.A.: Wie? Kon niet helder? Oh wacht zo.

Rutte: De minister van sport.

W.A.: Ja, ja, ja… Hoe dan ook. We gaan hoor. Gewoon op het laatste moment bekendmaken en gaan met die banaan. Max, jij, ik, Hugo, die Lange, de hele mikmak. Hoe meer hoofden hoe beter, dat verdunt de verantwoordelijkheid.

Rutte: Ik weet niet of onze populariteitscijfers Qatar kunnen dragen, Majesteit.

W.A.: Mijne of jouwe?

Rutte: Nou, eh, u staat op 47 procent en het vertrouwen in mij is op een dieptepunt dus waarschijnlijk beiden.

W.A.: Allebei rechterrijtje, zeg maar. Heb je Ajax-Go Ahead gekeken?

Rutte: Nee, Khadija heeft haar vertrek bekendgemaakt.

W.A.: Wie?

Rutte: Arib.

W.A.: Die ging niet mee toch? Of is er nu een plek vrijgekomen? Pasveer liet er één door, dat was minder. Blind in topvorm. Dit WK is van ons. (Iemand roept iets op de achtergrond).

Rutte: Majesteit, kan ik u zo terugbellen?

W.A.: Nederland tweede, zegt Máxima. Ze zegt dat Argentinië gaat winnen. Omdat Messi een keer wereldkampioen moet mogen worden. En dat Maradona daarvoor gaat zorgen.

Rutte: Zegt ze dat?

W.A.: Niet in het openbaar… Stel dat Nederland tegen Argentinië moet. Hoe doet ze dat dan? Qua juichen?

Rutte: Hoe doet ze dat?

W.A.: Stel dat Messi scoort, tegen Nederland, mag ze dan juichen?

Rutte: Ik denk dat uw adviseurs hier het antwoord op weten. Wat ingetogen is misschien gepast?

W.A.: Ha! Gotcha! Dus we gaan! Max, we gaan!

Rutte: Hallo?... Majesteit?... Hallo?

Carolina Trujillo is schrijfster.