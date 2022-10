En nu vertrekt Khadija Arib zélf voortijdig uit de Tweede Kamer

De afscheidsrede – als Khadija Arib in haar jaren als Kamervoorzitter ergens in haar element was, was het wel tijdens het uitspreken van de traditionele afscheidstoespraak voor uittredende Kamerleden. Geestig, gevat en doorgaans ook met strenge sneren naar collega’s die voortijdig de Tweede Kamer verlieten. Een schoffering van het kiezersmandaat, vond Arib in de meeste gevallen. „Dat maakt het voor de Kamer, en vooral voor de kiezers natuurlijk, niet minder pijnlijk om weer een Kamerlid voortijdig te zien vertrekken”, voegde Arib bijvoorbeeld D66-Kamerlid Monica den Boer twee jaar geleden toe. Den Boer was, in mei 2020, de 26ste parlementariër die in de vorige regeerperiode tussentijds de Tweede Kamer verliet.

Komende dinsdag zal Arib – als ze ervoor naar Den Haag komt – zelf voor het laatst in de Tweede Kamer worden toegesproken, pijnlijk genoeg door haar opvolger Vera Bergkamp met wie ze de laatste dagen in een diep persoonlijk en politiek conflict verwikkeld is geraakt.

Zaterdagavond maakte Arib (59) via Twitter bekend na 24 jaar Kamerlidmaatschap te gaan stoppen. Een onvermijdelijk besluit, schreef ze in een emotionele verklaring, na wat zij noemt „aanvallen op mijn waardigheid” en „de (anonieme) dolkstoten van de afgelopen dagen”. „Ik ben bereid veel te verdragen, maar ieder mens heeft zijn grens.”

Arib had woensdag via NRC moeten vernemen dat het presidium van de Tweede Kamer, onder leiding van Bergkamp, een onafhankelijk onderzoek naar haar had ingesteld wegens meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Arib sprak een dag later voor de tv-camera’s van „een politieke afrekening” door Bergkamp, die vorig jaar april de voorzittersverkiezing van Arib had gewonnen. Ze kondigde aan niet aan het onderzoek te willen meewerken en te blijven vasthouden aan haar functie als voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête voorbereidt naar het coronabeleid van het vorige kabinet.

Gebrek aan steun van eigen fractie

In haar afscheidsbrief noemt Arib Bergkamp niet opnieuw bij naam, maar hekelt ze wel het presidium, dat volgens haar nooit op deze manier een onderzoek naar een Kamerlid had mogen instellen. Het handelen van het presidium is volgens Arib „zeer schadelijk voor het reeds tot een dieptepunt gezonken vertrouwen van burgers in de politiek”.

Arib beklaagt zich in haar brief ook over een gebrek aan steun vanuit haar eigen PvdA-fractie. Een brief die zes Kamerleden uit de oppositie vrijdagavond aan Bergkamp over de gang van zaken hadden gestuurd, werd niet ondertekend door PvdA-fractieleider Attje Kuiken of andere PvdA’ers. Arib schrijft: „Het valt me zwaar dat mijn fractiegenoten ontbreken onder deze brief. Dat laatste heeft bijgedragen aan mijn besluit.” Kuiken zegt in een verklaring dat de PvdA het „sterker en zuiverder” vond „als andere fracties dit aan de orde zouden stellen”. Kuiken stelt Arib wel te hebben laten weten de brief inhoudelijk te steunen.

Kuiken en vicefractievoorzitter Kati Piri, zeggen betrokkenen rond de fractie, stonden sinds woensdag telefonisch in contact met Arib, maar tot een afspraak om de kwestie rustig te bespreken kwam het niet. De bedoeling was dit zaterdag te laten plaatsvinden, maar uiteindelijk verraste Arib haar collega’s met haar brief op Twitter. Kuiken twitterde „totaal overvallen” te zijn door haar besluit. Wat in de beeldvorming niet hielp is dat weinig PvdA’ers het openlijk voor Arib opnamen. Kuiken zei wel in diverse media nog „veel vragen” aan Bergkamp te hebben. Henk Nijboer, fractiegenoot van Arib en ook lid van het presidium, verscheen donderdag voor de camera’s om het onderzoek naar Arib te verdedigen. Nijboer zei dat de meldingen „zo ernstig en serieus” waren „dat er maar een uitkomst mogelijk was, en dat is dat ze onderzocht moeten worden”.

‘Gewoon’ Kamerlid

Met Aribs vertrek lijkt het onderzoek naar haar gedrag als Kamervoorzitter van de baan en moet de voorbereidingscommissie ‘Corona’ op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het was een publiek geheim dat Arib na haar mislukte herverkiezing als voorzitter het werk als ‘gewoon’ Kamerlid maar matig boeide. Ze was niet erg zichtbaar, deed in het laatste jaar maar aan een handjevol debatten mee. Maar ze wist ook dat tussentijds terugtreden voor haar geen optie was, omdat ze daar als Kamervoorzitter zo streng op tegen was.

Juist omdat Arib de kwestie meteen zo politiseerde en persoonlijk maakte, zal de affaire ongetwijfeld nog gevolgen krijgen voor haar opvolger Bergkamp. De huidige voorzitter van de Tweede Kamer ligt sowieso al onder vuur bij sommige fracties, omdat ze anders dan haar voorganger Arib niet in staat is om met gezag de orde bij ontsporende debatten te handhaven.

In de brief van de Kamerleden – naast Leijten tekenden Lilian Marijnissen (SP), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging), Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Pieter Omtzigt – staat dat zij zorgen hebben of Bergkamp nog wel goed in staat is „om de Tweede Kamer als instituut te leiden en haar gezag te beschermen”. Opvallend is dat ook de SP en Partij voor de Dieren een vertegenwoordiger in het presidium hebben, die het besluit tot nader onderzoek naar Arib hebben gesteund.

De Kamerleden hebben een lange lijst vragen over de gevolgde procedure en eisen vóór maandagmiddag „een heldere uitleg” hierover van Bergkamp. Ze benadrukken dat ze vinden dat klachten over grensoverschrijdend gedrag altijd serieus genomen moeten worden, maar willen bijvoorbeeld weten waarom er voor een extern onderzoek is gekozen, waarom de landsadvocaat van de regering (Pels Rijcken) – en niet de vaste parlementair advocaat (De Brauw) – is gevraagd om advies. Ook vragen zij opheldering over het feit dat Arib niet eerder op de hoogte is gebracht. „Twijfel over de integriteit van het onderzoek naar meldingen tast niet alleen de veiligheid van de werkplek aan maar ook het aanzien van de Tweede Kamer.”