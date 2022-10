Dodental orkaan Ian loopt op, nog ruim een miljoen mensen zonder stroom

Het dodental door de orkaan Ian is opgelopen naar 77. Dat melden Amerikaanse media. De historisch zware orkaan is inmiddels richting de Atlantische Oceaan getrokken en is in kracht afgenomen, waardoor reddingswerkers en autoriteiten de schade beter in beeld kunnen krijgen.

Orkaan Ian ging woensdag aan land in het zuidwesten van de staat Florida en richtte een enorme ravage aan. Metershoge golven zorgden voor overstromingen, sleurden huizen weg en vernietigden infrastructuur. In Florida, de zwaarst getroffen staat, vielen met 73 doden de meeste slachtoffers. Volgens de laatste berichten zitten in de zuidelijke staat nog ruim een miljoen mensen zonder stroom.

Honderden hulpverleners zoeken intussen tussen de overstroomde huizen naar overlevenden en officieel zijn er nog 10.000 mensen vermist, al zijn dat volgens autoriteiten met name mensen die nog in schuilkelders zitten. Desondanks wordt verwacht dat het dodental de komende dagen nog verder zal oplopen.

Noodtoestand

President Biden heeft de noodtoestand in Florida uitgeroepen zodat meer geld voor hulpverlening en wederopbouw kan worden vrijgemaakt. Orkaan Ian wordt beschouwd als een van de zwaarste orkanen in de Amerikaanse geschiedenis en volgens verzekeraars wordt het mogelijk ook de duurste orkaan ooit: er wordt tot 47 miljard dollar aan schadeclaims verwacht, schrijft persbureau Reuters.

De komende dagen kunnen noordelijkere staten aan de Amerikaanse oostkust nog last krijgen van Ian. Hoewel de orkaan inmiddels is afgeschaald tot een cycloon, kunnen staten als New York en New Jersey te maken krijgen met zware wind en regenval, zo waarschuwen weerinstituten.

Lees ook: Orkaan Ian laat in Cuba en Florida een spoor van vernieling achter