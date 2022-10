Centrum-rechtse partij van zittende premier Karins grootste in Letse verkiezingen

De centrum-rechtse partij Nieuwe Eenheid (JV) van huidig premier Krisjanis Karins is zondag de grootste geworden in de Letse verkiezingen. De partij behaalde 18,9 procent van de stemmen, gevolgd door de samenwerkende oppositiepartijen de Groenen en de Boerenpartij met 12,8 procent. De huidige coalitie stond na het tellen van 97 procent van de stemmen op minder dan de helft van de 100 zetels in het Letse parlement, waardoor Karins op zoek moet naar extra steun voor een nieuwe meerderheidsregering.

Lees ook: Voor of tegen Poetin: de Russische gemeenschap in Letland moet kiezen

De aanloop naar de verkiezingen stond vooral in het teken van de oorlog in Oekraïne en zorgen over de nationale veiligheid van Letland, met agressor Rusland als buurland. Nieuwe Eenheid zet zich sterk af tegen de Russische invasie en is voorstander van een eensgezind Europa. Karins benadrukte zondag het belang van internationale samenwerking: „Wat voorop staat is hoe we door de winter komen, niet alleen in Letland maar in de hele EU. We moeten achter Oekraïne blijven staan en niet wegkijken voor de problemen die voor ons liggen.”

Pro-Russische partijen in het land, waar ongeveer een kwart van de bevolking behoort tot de Russische minderheid, zagen het aantal stemmen flink afnemen ten opzichte van de vorige verkiezingen. De partij Harmonie, in 2018 nog de grootste met 20 procent van de stemmen, tuimelde naar 4,8 procent - niet genoeg om de kiesdrempel te halen. Harmonie weigerde tijdens de campagne de oorlog en Poetin volmondig te veroordelen. Ook andere pro-Russische partijen wisten geen zetel te bemachtigen in het Letse parlement.