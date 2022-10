Centrum-rechtse partij van oud-premier Borisov wint Bulgaarse verkiezingen

De centrum-rechtse partij GERB van oud-premier Boiko Borisov heeft in Bulgarije de algemene verkiezingen gewonnen. Dat melden diverse Bulgaarse media op basis van een exitpoll van Gallup. GERB zou bijna 25 procent van de stemmen hebben gekregen, gevolgd door de centristische partij van zakenman Kiril Petkov ‘Wij zetten de verandering voort’, die zo’n negentien procent kreeg. De vraag is of Borisov snel een regering zal kunnen vormen. Waarnemers verwachten dat hij moeite zal hebben om coalitiepartners te vinden.

De 63-jarige Borisov was tot vorig jaar mei premier van Bulgarije. Hij gaf sinds 2009 met enkele onderbrekingen leiding aan drie regeringen. Tijdens zijn bewind gingen duizenden Bulgaren op diverse momenten de straat op om te demonstreren tegen de wijdverbreide corruptie in het land. In maart dit jaar werd Borisov opgepakt in een politieoperatie die samenhing met verschillende onderzoeken van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Volgens Bulgaarse media ging het om een onderzoek naar misbruik van EU-fondsen. Borisov heeft beschuldigingen van corruptie altijd ontkend.

De verkiezingen in het Oost-Europese land waren de vierde in anderhalf jaar tijd. De laatste verkiezingen werden gewonnen door Petkov, die bezwoer de corruptie in het land aan te pakken. Borisov leidde met zijn partij GERB de oppositie. In juni dit jaar viel de regering van Petkov nadat het een motie van wantrouwen niet overleefde. Een krappe meerderheid van het Bulgaarse parlement was het niet eens met het economische beleid van Petkov.

De verkiezingen stonden met name in het teken van de economische problemen. De armste lidstaat van de Europese Unie kampt met een jaarlijkse inflatie van bijna 20 procent.

Lees ook: ‘Wij Bulgaren sterven op onze wegen door corruptie’