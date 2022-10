BIM50 is een tijdreis door vijf decennia hedendaagse jazz

Een bruisende toekomst, dat wenst jazzzangeres en vocalist Fleurine (Verloop) de legendarische BIM toe. BIM staat voor Beroepsvereniging Improviserende Musici, een halve eeuw geleden opgericht. Niet te verwarren met thuishonk het Bimhuis, dat bestaat korter.

Fleurine presenteerde met verve de jubileumavond die vijf decennia hedendaagse jazz omspant. Ooit begon ‘de BIM’, zoals ze vol liefde zegt, met een hechte jongemannenclub, onder wie Willem Breuker, Pierre Courbois, Theo Loevendie en andere Nederlandse jazzgrootheden. Die mannelijke homogeniteit is doorbroken: zijzelf is voorzitter van een bestuur dat voor de helft uit vrouwen bestaat. Toch kost het haar de grootste moeite vrouwelijke jazzmusici tot BIM-lid te maken, zoals ze toegeeft.

Liefst vijf bands, telkens bestaande uit vijf leden, spelen vijf nieuwe composities. Hiermee is het getal vijf magisch. Met een open inschrijving zijn de componisten uitgekozen. Bovendien mogen de leden binnen elk van de bands niet in hetzelfde decennium zijn geboren. De achterliggende gedachte is briljant: je luistert telkens naar jazzmusici die flink in leeftijd variëren tussen 1942 (drummer Han Bennink) tot 1996, (de jongste, trompettist Ian Cleaver). Dat maakt het concert tot een tijdreis.

Verstilde momenten

Er zijn namen van vroeger bij, onder wie Bennink, Arjen Gorter (contrabas) en Michael Moore (saxofoon). Muziek van de jongere generatie, zoals bij contrabassist en bandleider Joris Teepes ‘Tension & Release’, wortelt diep in de Amerikaanse jazz met swingende saxofoons, gitaar, opjagend slagwerk en zelfs viool. Bij trompettist Ian Cleavers Moneytree Unti-Puki komen er schurende, bijtende en Latin-ritmes bij. Vocalist en componist Thomas Johannsen (1974) speelt in zijn ‘Hidden Songs’ samen met twee geweldige zangeressen uit de wereldmuziek.

Wat opvallend achterwege blijft, is de extreem avantgardistische „piep-knor”-muziek, zoals Fleurine het noemt, „een koosnaam”. Sensationeel en spannend is meteen ‘Across’ van componist Miguel Ángel Santaella die gloedvolle Caribische klanken combineert met de onpeilbare diepte van basklarinet en baritonsaxofoon. Of tenorsaxofonist Spaargaren die blokfluiten en viool toevoegt aan zijn compositie ‘Rise & Fall’, waardoor er bij vlagen opeens barok klinkt terwijl we naar jazz luisteren.

Nog iets wat opvalt: de vele verstilde momenten, zo ingetogen dat de deur naar de bar dicht moest. Dat zou in de begintijd van de BIM, toen optredend in een oude, voormalige meubelzaak aan de Oude Schans, ondenkbaar zijn. En echt ongebreideld jammen, uit je dak gaan, anarchistisch improviseren tot de sterren van de hemel spatten – dat gebeurde allemaal evenmin. BIM50 is een echt toegewijd luisterconcert.

BIM50. Jubileumconcert. Gehoord: 1/10, Bimhuis, Amsterdam. Nog t/m 29/10 in verschillende steden. Inl: . Gehoord: 1/10, Bimhuis, Amsterdam. Nog t/m 29/10 in verschillende steden. Inl: bimpro.nl