Vier oppositiefracties eisen duidelijkheid van Bergkamp over onderzoek naar Arib

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) moet voor maandagmiddag duidelijkheid bieden over het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van haar voorganger Khadija Arib (PvdA). Die eis komt van de vier oppositiefracties SP, Partij voor de Dieren, BBB en het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt, zo melden verschillende media. Het kwartet is zeer kritisch over de manier waarop Bergkamp is omgesprongen met de kwestie. Ze willen dat de voorzitter voor maandag 13.00 uur antwoord geeft op hun vragen.

De oppositiefracties vinden dat de berichtgeving rond Arib „het aanzien van de Tweede Kamer” aantast. Woensdagavond onthulde NRC over een onderzoek naar het PvdA-Kamerlid, over haar handelen tijdens het voorzitterschap. Ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft voor dat onderzoek gestemd. Bij het presidium van de Tweede Kamer waren twee anomieme brieven binnengekomen over „machtsmisbruik” en een „schrikbewind” toen Arib het parlement voorzat.

SP’er Renske Leijten stelde dat Bergkamp aangifte moest doen tegen het lek naar het onderzoek van Arib. Volgens Leijten had de gang van zaken ervoor gezorgd dat de PvdA’er zich niet kan verdedigen. Het is een unicum dat het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer - bestaande uit acht parlementariërs en de voorzitter - een onderzoek instelt naar voormalig voorzitter. Arib bekleedde die rol tussen 2016 en 2021. Ze had graag langer voorzitter willen zijn, maar kreeg minder stemmen van Bergkamp. Nadien werd Arib weer Kamerlid voor de PvdA-fractie.

‘Politieke afrekening’

Arib zelf reageerde vol ontzetting op het nieuws. Ze stelde niet mee te werken aan het onderzoek. „Vera Bergkamp is niet mijn werkgever”, zei ze onder meer. Ook beschouwde ze de kwestie als een „politieke afrekening” en het onderzoek noemde ze „een poppenkast”. Bergkamp erkende dat Arib niet via NRC achter de affaire had mogen komen, maar blijft wel achter het onderzoek zelf staan. De D66-voorzitter vindt niet dat ze Arib „een mes in de rug” heeft gestoken door een onderzoek te openen.

Bergkamp ligt al langer onder vuur bij een deel van de Tweede Kamer. Volgens verschillende Kamerleden lukt het haar te vaak niet om het parlement in het gareel te houden en grijpt ze te laat of niet in als parlementariërs zich beledigend of bedreigend uiten. Toen FVD-leider Thierry Baudet onlangs suggereerde dat minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) zou zijn opgeleid als spion, stapte het voltallige kabinet op uit protest. Nadien ontnam Bergkamp Baudet het woord in de plenaire zaal, omdat hij weigerde zijn aantijgingen terug te nemen.

Deze week debatteerde de Kamer over parlementaire omgangsnormen. Het ging daarin onder meer over hoe de voorzitter moet reageren op dreigementen in de plenaire zaal. Een besluit daarover viel nog niet. Volgende week praat de Kamer verder over een voorstel van D66 en ChristenUnie om in te grijpen bij dreigend taalgebruik.