Is Giorgia Meloni, Broeders van Italië-leider en winnaar van de Italiaanse verkiezingen, een fascist? De vraag weerkaatst overal in de internationale media deze week, met wisselende antwoorden. Op Twitter verschenen handzame checklists waarmee je fascisten kon opsporen: de tien kenmerken van filosoof Jason Stanley (How Fascism Works, 2018), de veertien van Umberto Eco (‘Ur-Fascism’, The New York Review of Books, 1995).

Het deed me denken aan 2016, toen men discussieerde over het fascistisch gehalte van Donald Trump, en aan 2017, toen hetzelfde gebeurde na de Uil van Minerva-speech van Thierry Baudet. De onderliggende vraag leek: hoe gevaarlijk moeten we deze politicus vinden?

Politieke stromingen zijn wat dit betreft vergelijkbaar met psychische stoornissen: we vinken kenmerken af om te onderzoeken of iets een officieel erkende definitie mag hebben. Alsof bepaalde verschijnselen pas in een afgebakende samenhang betekenis krijgen.

Maar onderdelen kunnen ook op zichzelf problematisch zijn. Neem het fragment dat op sociale media circuleerde toen Meloni de verkiezingen had gewonnen. Het kwam uit een oudere speech, gehouden in 2019. Meloni betoogde hierin, zoals ze vaker doet, dat nationale, religieuze, familie- en genderidentiteiten onder druk staan: „Ik mag mezelf niet definiëren als Italiaans, christelijk, vrouw, moeder. Nee. Ik moet burger x zijn, gender x, ouder 1, ouder 2. Ik moet een nummer zijn. Want als ik een nummer ben, als ik geen identiteit of wortels meer heb, ben ik de perfecte slaaf in de handen van de financiële speculanten. De perfecte consument.”

In enkele zinnen schetst Meloni hier een misdrijf, een dader en een motief, alle drie nogal vergezocht. Waarom zou een identiteitsloze mens een betere consument zijn? Heeft ze nooit van doelgroepdenken gehoord? En speculanten, die verkopen toch niks aan consumenten? Maar wie zulke vragen stelt neemt haar te letterlijk, want de speech is niet bedoeld als echte probleemanalyse. Meloni wil paranoia creëren – een beproefde strategie om kiezers te lokken.

Het enge vond ik dat veel mensen zich na Meloni’s overwinning publiekelijk afvroegen wat er zo extreem was aan haar opvattingen. De Britse columnist Allison Pearson schreef in The Telegraph dat Meloni common sense vertolkte, en dat miljoenen mensen het met haar eens waren. „We’re not far right. Just right.” Dit betekent dat Meloni’s strategie werkt: ze weet paranoia te laten klinken als gezond verstand. „We willen geen nummers zijn”, zei ze in 2019. „We zullen de waarde van de mens verdedigen. Elke individuele mens.”

De eerder genoemde filosoof Jason Stanley beschrijft in zijn boek How Propaganda Works een veel gebruikte truc van demagogen: ze presenteren zichzelf als de belichaming van bepaalde democratische waarden (bijvoorbeeld: redelijkheid), terwijl ze die waarden in werkelijkheid ondergraven. Dat is exact wat Meloni doet in die speech. Ze poseert als de beschermvrouw van redelijkheid en menselijke waardigheid, terwijl haar paranoia precies deze waarden onder druk zet. Het is juist het liberalisme, de stroming waartegen Meloni zich verzet, dat van oudsher oog heeft voor het individu en voor de rede. Maar Meloni kantelt de werkelijkheid – met succes.

Het zorgwekkende is natuurlijk dat er meerdere Meloni’s rondlopen in Europa. Thierry Baudet probeerde vorige week dezelfde tactiek uit bij de Algemene Beschouwingen. Ook hij claimde een verdediger te zijn van de menselijke waardigheid, of de „mensheid 1.0”, tegen de elites die een „mensheid 2.0” willen creëren: mensen die „hackbaar zijn en geprogrammeerd kunnen worden”. Zelf zou hij nooit zo experimenteren met de menselijke aard: „Uit het kromme hout der mensheid is nog nooit iets recht getimmerd”, aldus Baudet. Dit is een citaat van Verlichtingsdenker Immanuel Kant, dat door naoorlogse liberalen als Isaiah Berlin vaak is aangehaald om te waarschuwen tegen utopisme. Baudet heeft natuurlijk niks met dit soort liberalen, maar met dit citaat kon hij handig zijn redelijkheid onderstrepen, en zijn respect voor het individu.

In Nederland is dit soort propaganda, zoals Jason Stanley het noemt, gelukkig een marginaal verschijnsel. Maar hoe lang nog? Wat nou als ook hier een demagoog opduikt die de werkelijkheid succesvol weet te draaien? Dan moeten die trucjes herkend en benoemd worden. Daarvoor hoeven we niet te wachten tot officieel de diagnose ‘fascisme’ is gesteld. De retoriek op zich is gevaarlijk genoeg.

