PSV lijdt pijnlijke nederlaag tegen SC Cambuur: 3-0

PSV heeft zaterdag een pijnlijke nederlaag geleden: SC Cambuur versloeg de Eindhovenaren in Leeuwarden met maar liefst 3-0. Het is de tweede wedstrijd die PSV verliest dit seizoen.

De eerste helft eindigde in 0-0, maar na de rust maakte Silvester van der Water van flinke afstand de openingstreffer. PSV probeerde hierop herhaaldelijk de gelijkmaker te forceren, maar Gakpo, Obispo en Sangaré lukte het allen niet om de bal het doel in te krijgen. In de 84ste minuut zette Mitchell Paulissen de Friezen op 2-0, Sai van Wermeskerken maakte het in de 90ste minuut af met een derde doelpunt.

Een maand eerder leed eredivisiekoploper PSV in Enschede zijn eerste verlies tegen FC Twente (2-1). SC Cambuur stond voor de wedstrijd een na laatste, maar steeg door de zege naar de dertiende plek. Ajax heeft net als PSV 18 punten en speelt later vanavond tegen Go Ahead Eagles, waarbij de Amsterdammers dus kans maken PSV af te lossen van de koppositie in de eredivisie.