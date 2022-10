Oud-Kamervoorzitter Arib stopt als Kamerlid

PvdA-Kamerlid en voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib stopt als parlementariër, zo maakt zij zaterdagavond bekend in een verklaring. Als reden hiervoor geeft zij de „(anonieme) dolkstoten van de laatste dagen”. Hiermee doelt zij op anonieme brieven die leidden tot een onafhankelijk extern onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Arib in haar tijd als Kamervoorzitter (2016 - 2021).

De anonieme briefschrijvers betichtten Arib van „machtsmisbruik”, „een schrikbewind” en „een onveilige werkomgeving”. Het is uniek dat het dagelijks bestuur van de Kamer onderzoek laat doen naar een oud-voorzitter, die nog steeds lid was van de Kamer. Arib sprak na het bekend worden van het nieuws, dat zij via de pers moest vernemen, van een „poppenkast” en „een politieke afrekening” en weigerde medewerking. Eerder zaterdag eisten vijf oppositiepartijen duidelijkheid van huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) over de gang van zaken.

Onvoldoende steun uit eigen fractie

„Ik ben bereid veel te verdragen, maar ieder mens heeft zijn grens. Het betreft hier aanvallen op mijn waardigheid”, schrijft Arib, die zegt „nog nooit zo veel als in de afgelopen 48 uur” te hebben meegemaakt in haar politieke carrière. Ze bedankte de oppositiepolitici die de brief aan Bergkamp hadden gestuurd. „Tegelijk valt het me zwaar dat mijn fractiegenoten ontbreken onder deze brief”, aldus Arib. „Dat laatste heeft bijgedragen aan mijn besluit”.

Dat laatste kwam hard aan bij PvdA-leider Attje Kuiken, die zaterdagavond op Twitter liet weten „totaal overvallen” te zijn door het nieuws. De laatste dagen zou zijn geprobeerd contact te zoeken met Arib voor een gesprek, maar dat is er niet van gekomen. Het vertrek van Arib had wat de PvdA betreft dan ook „niet gehoeven”, aldus Kuiken. Oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde Arib „een voorbeeld” en zei haar vertrek „naar” en „doodzonde” te vinden.

Arib was met 8.811 dagen, oftewel ruim 24 jaar, het op een na langst zittende Kamerlid. Alleen SGP-leider Kees van der Staaij zit langer in het parlement: 8902 dagen.