Rusland pakt directeur Oekraïense kerncentrale Zaporizja op

Een Russische patrouille heeft vrijdag de directeur van de Oekraïense kerncentrale in Zaporizja, Ichor Moerasjov, aangehouden en meegenomen. Dat melden internationale persbureaus zaterdag. Enig bericht van Murashov ontbreekt sindsdien. De kerncentrale ligt in een van de vier regio’s die de Russische president Vladimir Poetin vrijdag na uitslag van de schijnreferenda als Russisch grondgebied beschouwt. De energiecentrale van Zaporizja is de grootste kerncentrale van Europa en eigendom van staatskernbedrijf Energoatom.

Volgens persbureau Reuters werd Murashov vrijdagmiddag rond vier uur ‘s middags meegenomen. Petro Kotin, het hoofd van Energoatom, schrijft in een Telegram-bericht dat Murashov onderweg van de centrale naar de stad Energodar „uit zijn auto werd gehaald, werd geblinddoekt en in onbekende richting werd gereden”. Kotin beschuldigt de Russen van „ontvoering”. Rusland heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.