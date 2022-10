Nicaragua verbreekt diplomatieke betrekkingen met Nederland

Nicaragua heeft de diplomatieke banden met Nederland verbroken vanwege onmin over de financiering van een ziekenhuis. Steen des aanstoots is een besluit van Nederland om de financiering voor het project stop te zetten. De Nicaraguaanse regering beschuldigt Den Haag van „neokolonialisme”, zo citeren verschillende persbureaus zaterdag uit een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens persbureau AFP heeft ambassadeur Christine Pirenne donderdag aangekondigd het ziekenhuis niet langer te financieren. Deze berichten zijn nog niet bevestigd. Na haar bezoek zou president Daniel Ortega van Nicaragua de diplomatieke betrekkingen met Den Haag hebben verbroken omdat Den Haag in ogen van het Midden-Amerikaanse land „herhaaldelijk bemoeizuchtig, interventionistisch en neokoloniaal” handelde.

Ook zou de houding van ambassadeur Pirenne - die donderdag een bezoek bracht, maar gevestigd is in het Costa Ricaanse San José - wrevel hebben gewekt bij Ortega. In een televisieverklaring zou hij hebben gezegd dat zij de Nicagaruanen toesprak alsof het land „een Nederlandse kolonie” is. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdagochtend nog niet gereageerd op de zaak.

In de verklaring fulmineert Ortega verder dat Nederland beledigende uitingen zou hebben gedaan aan Nicaraguaanse families. Door het ziekenhuisplan niet te financieren, zou Nederland het „werk en algemeen welzijn” van „inheemse mensen en mensen van Afrikaanse afkomst” bedreigen. Het rechtvaardigt volgens de president het besluit om de diplomatieke banden op te schorten.