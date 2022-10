ChristenUnie houdt extra congres over asiel, fel maar zonder ‘bloedneus’

Nooit eerder had de ChristenUnie een extra congres hoeven organiseren, zoals deze zaterdag in Ede over de asieldeal van Rutte IV. Maar waren ze in de ChristenUnie weleens eerder zo hard tegen elkaar geweest als net ná die deal, eind augustus? In een brief hadden de boze leden die een congres eisten, het over „moreel failliete beslissingen” – vooral omdat de gezinshereniging van erkende vluchtelingen wordt uitgesteld. Partijleider Gert-Jan Segers vond op zijn beurt dat er wel heel hard op zijn Tweede Kamerfractie en bewindslieden werd „ingebeukt”.

In Ede, waar bijna vierhonderd CU-leden bij elkaar zaten, namen de briefschrijvers en Segers het terug. Als ze het over moesten doen, zeiden ze, zou het met een andere toon zijn, misschien ook andere woorden. Maar de asieldeal, zei een van de briefschrijvers op het podium, bleef „een vieze deal”. Segers had een boodschap voor de ándere coalitiepartijen, en vooral de VVD: álle afspraken uit de deal moeten worden uitgevoerd. „Dat is de ondergrens.”

In de VVD is er fel verzet tegen de wet die onwillige gemeenten moet dwingen om asielzoekers op te nemen, maar die hoort bij de deal. Als een onderdeel dat voor de anderen „lastig” is en niet doorgaat, zei Segers, „leveren wij ook niks”. Het leek veel mensen in de zaal gerust te stellen.

Segers leek zelf ook wel te denken dat dat nodig was. Er waren, zei hij, nog nooit zoveel journalisten naar een CU-congres gekomen als deze zaterdag. „En dat zijn ramptoeristen...” De zaal lachte en klapte. „...die ik heel hoog heb zitten hoor.” Zij rekenden erop, zei hij, dat de CU’ers in Ede elkaar „een bloedneus” gingen slaan.

Schenden van mensenrechten

Na de bijeenkomst zei hij dat hij „eenheid” had „geproefd in een partij die humaniteit voorop stelt”. Maar was die eenheid er wel echt? Op het podium zei CU-lid Antonie Fountain, een van de initiatiefnemers van de brief, dat uitstel van gezinshereniging voor vluchtelingen betekent dat mensenrechten worden geschonden – hij kreeg een stevig applaus.

„Mensenrechten beschermen betekent ook dat je goed voor je eigen mensen zorgt”, zei een man in de zaal. En ook voor hém werd geklapt. Al voor de bijeenkomst, bij de koffie, waren andere CU-leden erover begonnen: in de deal staat dat er meer woonruimte beschikbaar komt voor erkende vluchtelingen, maar hoe moest dat dan, als ‘eigen inwoners’ van een gemeente geen huis meer konden krijgen?

Een CU-lid uit Zetten begon in de zaal over „de instroom”. „Wat als er elk jaar een stad als Deventer bij gebouwd moet worden? Dat zie ik niet gebeuren.” Op het podium zei Segers, helemaal aan het eind, dat de ChristenUnie-fractie in Den Haag „door al die dilemma’s heen moet”. Daar hoorde, zei hij, ook het punt bij van de man die over Deventer was begonnen.

Het congres in Ede was begonnen met een man die de zaal opriep om te bidden voor Henk Staghouwer, die begin september opstapte als minister van Landbouw. Dat was, dacht de man, zwaar voor hem geweest. Een opvolger is er nog steeds niet, Carola Schouten is al wekenlang minister voor Armoedebestrijding én van Landbouw. Maar in de gangen van het congreshotel viel te horen: deze maandag komt de ChristenUnie met een nieuwe minister.