Legalisering leidt tot meer gokken via de computer

Nederlanders vergokken online meer geld dan de Kansspelautoriteit voor de openstelling van de markt had verwacht. Dat blijkt uit cijfers die de toezichthouder vrijdag publiceerde. Eén jaar geleden besloot Nederland als laatste EU-land gokken via internet te legaliseren. Ook hiervoor reclame maken, wat in de praktijk tot veel kritiek leidt, is inmiddels toegestaan.

In de eerste helft van het jaar zetten bedrijven die online kansspelen aanbieden 486 miljoen euro. De online gokkers maken gemiddeld 153 euro per maand verlies, aldus de Kansspelautoriteit die dat meldt in een zogeheten Monitoringsrapportage.

In totaal waren er in juli dit jaar 563.000 actieve accounts op goksites. Dat betekent niet dat er ook zoveel online gokkers zijn: die kunnen namelijk bij meerdere kansspelaanbieders een account hebben aangemaakt. Het aandeel jongeren is relatief hoog onder de gokaccounts. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar vormen 9,4 procent van de maatschappij, maar mensen uit die leeftijdsgroep vormen 22 procent van alle accounts bij goksites.

Voor het openstellen van de online gokmarkt hield de Kansspelautoriteit rekening met een jaaromzet van ongeveer 800 miljoen euro. Na zes maanden zitten de inmiddels 22 online gokbedrijven met een vergunning al op 486 miljoen, waarbij de omzet in het tweede kwartaal hoger was dan in het eerste. De toezichthouder verwacht dat die stijging doorzet. In november begint het WK voetbal, en die wedstrijden zijn aantrekkelijk om op te gokken. Ook treden komende maanden enkele nieuwe internationale aanbieders toe tot de Nederlandse markt, die naar verwachting nieuwe klanten zullen trekken.

Toename gokken

Vooralsnog lijkt legalisering van online gokken meer gokactiviteit op te leveren. De schatting voor 2021 was dat Nederlanders in totaal zo’n 500 miljoen euro hadden vergokt, hoewel online gokken toen nog illegaal was en – als gevolg – het bedrag lastig meetbaar.

Sinds openstelling van de markt brengt een groeiend aantal mensen meer tijd op goksites door. De vrees dat hierdoor meer mensen in een verslaving terechtkomen, bewoog het kabinet naar een verbod op ongerichte gokreclames, reclames die geen onderscheid maken tussen jongeren en volwassenen. Dat verbod gaat volgend jaar in.