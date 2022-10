Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Ik dacht deze week aan alle manieren waarop bestuurders de meute ontvluchtten. Premier Rutte bijvoorbeeld verwees jarenlang in kritieke situaties gewoon door naar de betrokken minister. Hij nam hooguit verantwoordelijkheid door af te treden – om vervolgens razendsnel weer aan te treden.

Deze week werd de minister-president een uur lang geïnterviewd in het tv-programma Op1. Presentator Sven Kockelmann vroeg hem waarom hij zo onzichtbaar was tijdens de crises. Daarop antwoordde Rutte dan zoiets als ‘klopt, daarom zit ik hier’, waarna de kou wel uit de lucht was. Het interview, dat niet meer dan een stapeling van voorspelbare vragen behelsde, kon ongestoord plaatsvinden, want niemand, premier noch presentator, werd onderbroken door andere tafelgasten of burgerij, want die waren er eenvoudig niet.

Diederik Samsom deed vorige week zijn beklag over dat oer-Hollandse fenomeen van de meekletsburger in de Correspondent-podcast van Rutger Bregman en Jesse Frederik. Zelf was de voormalig PvdA-leider de meute ontvlucht door naar Brussel te gaan, waar hij in de luwte van de Europese bubbel schaamteloos kon zitten nerden over het Europese klimaatbeleid, zonder te worden lastig gevallen door de waan van de dag. Het twee uur durende gesprek was eigenlijk heerlijk om naar te luisteren; Samsom die met een aanstekelijk spelplezier, bijna volledig apolitiek en ontspannen, dingen zei als de Groningse „clusterfuck” en „het wordt nog wonkier dan je dacht” wanneer de heren de complexe details van de verschillende energiemarkten indoken. Even begrijp je weer waarom de PvdA onder hem nog wél de kiezer kon behagen.

Maar de luwte die hij beschrijft is ergens ook behoorlijk verontrustend. Het Europees klimaatbeleid heeft verregaande invloed op ons allemaal, maar niemand let echt op, concludeerde ik uit Samsoms beschrijving.

Het resultaat: louter vernuftig, intelligent en doordacht Europees beleid, zonder irritante irrationele burgerlijke invloeden, met hooguit wat input van het bedrijfsleven. Want dat weet uiteraard wel zijn weg in de Brusselse stolp te vinden.

Het is een verademing, volgens Samsom. Vele malen inhoudelijker dan in Nederland. Bij onze talkshowtafels kan een of andere volkszanger zomaar een bewindspersoon interrumperen, wat volgens Samsom een gesprek-op-niveau onmogelijk maakt. Terwijl wij ons druk maakten om zogenaamde wissewasjes als ‘functie elders’, waren ze in Brussel al aan het voorsorteren op de aanstormende gastekorten.

De heren Correspondenten, die eveneens zijn uitgestegen boven het gepeupel dat zich bezighoudt met verkeer en weer in plaats van klimaat en context, vonden in Samsom een gelijkgestemde. Ze vergaten natuurlijk op te merken dat de reden dat die domme Hollanders zich bezighielden met ‘waan van de dag’-onderwerpen als ‘functie elders’ gelegen is in het feit dat wij in Nederland wél een enigszins functionerende democratie met volksvertegenwoordiging hebben. En daarin is het een probleem als bewindspersonen vervelende elementen uit hun controlerende macht proberen te verwijderen.

Neemt u het hem maar niet kwalijk hoor, lieve mensen. Afgeven op Nederland, zijn media en publieke gesprek is de gewoonte van elke landgenoot die zich in internationale kringen begeeft. Dan ga je als vanzelf op ons landje neerkijken. Klotsbak, echokamer. Oppervlakkig en plat. In Frankrijk, dáár voeren ze pas kwaliteitsgesprekken. Of neem Duitsland, waar de minister tenminste anderhalf uur mag uitleggen hoe de energiemarkt precies in elkaar steekt, niet onderbroken door het gepeupel. Het gesprek tussen Rutte en Kockelmann zal Samsom zijn bevallen. Daar was geen potten- en pannenconcert meer te horen.

Toch voelt de positie van Samsom als bestuurlijk valsspelen. Het lijkt erop alsof hij in Den Haag de nooduitgang vond naar een meute-, media- en ophefvrije alternatieve politieke realiteit, met als enig nadeel dat die een pietsie draagvlak ontbeert, omdat het Europees beleid over het algemeen als voldongen feit aan de burger wordt geserveerd. Halverwege het gesprek begon ik hevig te verlangen naar een volkszanger die hem zou onderbreken. Samsom kan dat namelijk best aan. Tijd dat hij terugkeert naar een echte politieke arena. In Den Haag.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

