De discussie over de Transgenderwet, onder andere over de vermelding van het geslacht in het paspoort, deed mij denken aan een aantal decennia geleden. Ik werkte in een kleine landelijke gemeente. De slager diende bij de gemeente te melden als hij een dier voor menselijke consumptie slachtte. Soms vond er ook een zogenaamde huisslachting plaats bij een boer die een varken hield voor eigen consumptie. Toen een boer de aanvraag voor een paspoort moest invullen, antwoordde hij bij de vraag ‘geslacht’ met: „Voor de Kerst een varken.”

