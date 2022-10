Geen lekkend gas meer uit Nord Stream 2-pijpleiding

Er lekt geen aardgas meer uit de pijpleidingen van Nord Stream 2, waarin eerder deze week gaten werden aangetroffen. Dat heeft een woordvoerder van de beheerders van de pijplijnen zaterdag bevestigd, melden internationale persbureaus. „Dit kan twee dingen betekenen: of de pijpleiding is volledig leeg of de druk van het gas in de leiding en die van het water erbuiten zijn weer in balans.”

Het uitstromen van aardgas is dus niet gestopt door een reparatie. Afgelopen week werden in totaal vier lekken gevonden in de Nord Stream 1 en 2-pijpleidingen, die onder water lopen in de Oostzee. Die waren op dat moment niet in gebruik, wel was er aardgas in de buizen aanwezig. Over de gaten in Nord Stream 1-leidingen werd zaterdag niet gesproken.

Maandagavond laat werden drie lekken gemeld, donderdag kwam daar een vierde bij. Zweedse en Deense seismologen maten krachtige explosies bij de locaties. Meerdere landen vermoeden dat het gaat om een Russische sabotage-actie, iets wat door Moskou wordt ontkend.

Woensdag liet de Europese Commissie weten bezorgd te zijn om de lekken en werd een „robuuste en verenigde reactie” aangekondigd.