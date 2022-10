Orkaan Ian opnieuw aan land in South Carolina, dodental in Florida loopt op

Het dodental in de Amerikaanse staat Florida als gevolg van de orkaan Ian is opgelopen tot zeker 27. Dat meldt persbureau AP. De orkaan, die een spoor van verwoesting heeft achtergelaten in de zuidelijke staat, is vrijdag opnieuw aan land gegaan in South Carolina.

Ongeveer twee miljoen mensen in het zuiden van de Verenigde Staten zitten zonder stroom als gevolg van de orkaan, een van de zwaarste die het land ooit heeft getroffen. Duizenden mensen zitten vast in hun huizen.

Bekijk ook deze fotoserie: Orkaan Ian laat in Cuba en Florida een spoor van vernieling achter

In Florida, waar Ian woensdag aan land ging nabij Fort Myers als een orkaan van de vierde categorie, de op een na zwaarste, veroorzaakte de orkaan golven van 3,6 meter hoog die boten landinwaarts wierpen en vele overstromingen. Talloze huizen en stacaravans werden weggevaagd. De Sanibel-snelweg, die de stad aan de Golfkust van Florida verbindt met Sanibel Island, is onbegaanbaar. Reddingwerkers hadden al drieduizend huizen bereikt, aldus de autoriteiten vrijdag.

Elektriciteitsmasten omgewaaid

Na tot een tropische storm te zijn afgezwakt won Ian boven de Atlantische Oceaan weer aan kracht en ging hij vrijdagavond als orkaan van de eerste categorie aan land bij de kustplaats Georgetown in South Carolina, met windstoten van 140 kilometer per uur. Een kustpier werd daarbij weggevaagd. Boven land zwakte de storm opnieuw af.

In South Carolina is de schade volgens eerste berichten beperkter dan in Florida. Bomen zijn ontworteld en elektriciteitsmasten zijn omgewaaid. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Veel bewoners van de historische stad Charleston hebben de stad verlaten, voor huizen zijn zandzakken gelegd in de hoop het water buiten de deur te houden.

Tussenkop

Eerder in de week richtte Ian ook veel schade aan in Cuba. Op het hele eiland met zijn 11 miljoen inwoners viel daarbij de stroom uit. Hoewel dat in grote delen van het land is hersteld, zijn er nog steeds gebieden die zonder stroom zitten, waaronder delen van Havana. Honderden Cubanen zijn vrijdag de straat opgegaan om de demonstreren tegen het in hun ogen trage herstel. Volgens persbureau AP sloegen zij op potten en pannen en riepen ze leuzen als „we willen licht”.

Volgens The Wall Street Journal heeft de Cubaanse regering naar aanleiding van de verwoesting die is aangericht door de orkaan Ian een zeldzaam verzoek gedaan aan de Amerikaanse regering van president Joe Biden voor noodhulp.